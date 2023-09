Nico Hülkenberg seulement 18e : "Je ne comprends pas".

La performance de l'écurie Haas sur le circuit de Suzuka au Japon est médiocre : le Danois Kevin Magnussen partira de la 15e place sur la grille de départ et l'Allemand Nico Hülkenberg de la 18e. Qu'est-ce qui se passe ?

Le pilote de 36 ans, originaire d'Emmerich, cherche ses mots : "En général, nous ne sommes tout simplement pas en vitesse ici, nous sommes dos au mur. Nous savions déjà avant les essais finaux qu'il serait très difficile d'accéder au deuxième segment des qualifications".

Le septième du championnat du monde 2018 a commenté ses tours : "La première tentative était très bien, mais elle a été annulée parce que j'étais trop à l'extérieur dans le deuxième virage. Le deuxième tour m'a semblé bon, mais il n'était pas assez rapide. Dans le premier secteur, ça s'est bien passé, mais dans le deuxième, j'ai ralenti au lieu d'accélérer, même si je n'ai pas fait de faute. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu progresser".



Nico a finalement manqué trois dixièmes de seconde à son coéquipier lors du premier segment des qualifications.



Tous les pilotes s'inquiètent pour la course de la forte usure des pneus, et l'on sait que la voiture de course Haas n'est pas celle qui ménage le mieux les cylindres. Nico pense : "Nous devons trouver des moyens de gagner des places via une stratégie de pneus intelligente".



Le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner : "Ce circuit ne convient tout simplement pas à la voiture. Nous devons rester réalistes quant à nos chances".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps