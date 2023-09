Nico Hülkenberg solo 18°: "Non capisco".

Il tedesco Nico Hülkenberg è riuscito a piazzarsi nella top ten delle qualifiche per otto volte in questa stagione, ma in Giappone si è piazzato solo al 18° posto. Il pilota della Haas si trova di fronte a un enigma.

Debole prestazione della scuderia Haas sul circuito di Suzuka in Giappone: il danese Kevin Magnussen dovrà partire per il Gran Premio del Giappone dal 15° posto in griglia, il tedesco Nico Hülkenberg addirittura solo dal 18°. Cosa sta succedendo?

Il 36enne di Emmerich ha difficoltà a trovare le parole: "In generale, non siamo all'altezza della situazione, siamo con le spalle al muro. Era già chiaro prima delle ultime prove che sarebbe stato molto difficile passare al secondo segmento di qualifiche".

Il settimo pilota del Campionato del Mondo 2018 ha commentato i suoi giri: "Il primo tentativo è andato abbastanza bene, ma è stato annullato perché ero troppo lontano nella seconda curva. Il secondo giro era buono, ma non era abbastanza veloce. Nel primo settore è andato bene, ma nel secondo sono diventato più lento invece che più veloce, anche se non ho commesso errori. Non riesco a capire. È un mistero per me perché non sono riuscito a migliorare".



Alla fine, Nico ha accusato un ritardo di tre decimi di secondo dal suo compagno di scuderia nel primo segmento di qualifica.



Tutti i piloti sono preoccupati per l'elevata usura degli pneumatici per la gara, ed è risaputo che la macchina da corsa Haas non è la più adatta ai rulli. Nico dice: "Dobbiamo trovare modi e mezzi per recuperare posizioni attraverso una strategia di pneumatici intelligente".



Günther Steiner, Team Principal della Haas: "Questa pista non è adatta alla macchina. Dobbiamo essere realistici sulle nostre possibilità".





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo