Nico Hülkenberg apenas em 18º: "Não percebo".

Fraco desempenho da equipa Haas no circuito de Suzuka, no Japão: o dinamarquês Kevin Magnussen vai ter de começar o Grande Prémio do Japão no 15º lugar da grelha, o alemão Nico Hülkenberg apenas no 18º. O que se passa?

O piloto de Emmerich, de 36 anos, não tem palavras: "De um modo geral, não estamos a conseguir acelerar aqui, estamos encostados à parede. Já estava claro para nós, antes do último treino, que seria muito difícil passar para o segundo segmento de qualificação".

O sétimo classificado do Campeonato do Mundo de 2018 sobre as suas voltas: "A primeira tentativa foi bastante boa, mas foi cancelada porque eu estava demasiado longe na segunda curva. A segunda volta foi boa, mas não foi suficientemente rápida. No primeiro sector correu bem, mas no segundo sector fiquei mais lento em vez de mais rápido, apesar de não ter cometido nenhum erro. Não percebo. É um mistério para mim porque é que não consegui melhorar."



No final, Nico ficou três décimos de segundo atrás do seu companheiro de equipa no primeiro segmento de qualificação.



Todos os pilotos estão preocupados com o elevado desgaste dos pneus para a corrida, e é bem sabido que o carro de corrida da Haas não é o mais amigo dos rolamentos. Nico diz: "Temos de encontrar formas e meios de recuperar lugares através de uma estratégia de pneus inteligente."



O Diretor da Equipa Haas, Günther Steiner: "Esta pista não se adequa ao carro. Temos de ser realistas quanto às nossas hipóteses."





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo