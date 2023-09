Charles Leclerc (4e) : "Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire".

La star de Ferrari Charles Leclerc est resté plus rapide que son coéquipier Carlos Sainz lors des qualifications sur le circuit de Suzuka. Il n'a certes pas eu son mot à dire dans la lutte pour la pole position - Max Verstappen était une nouvelle fois dans une classe à part. Mais le Monégasque a réussi à réaliser le quatrième tour le plus rapide. Seuls le poleman de l'équipe Red Bull Racing et les deux pilotes McLaren Oscar Piastri et Lando Norris ont été plus rapides lorsque la Q3 s'est jouée.

Moins d'un dixième le séparait finalement de ses deux adversaires au volant de la Papaya. Cela l'a surpris, comme il l'a avoué après coup : "Je ne m'attendais certainement pas à être aussi proche des McLaren. Nous ne nous attendions donc pas à pouvoir les battre".

"Ils ont dû trouver quelque chose, car ils ont fait un grand pas en avant dans le premier secteur. Depuis la troisième séance d'essais, nous savions que nous ne pouvions pas nous rapprocher d'eux avec notre voiture", a expliqué l'actuel sixième du championnat.

Et Leclerc de faire l'éloge de ses concurrents de Woking : "Ils ont aussi eu une très bonne stratégie en qualifications, ils ont fait deux très bons tours. Ils avaient deux trains de pneus tendres pour la Q3, soit un de plus que nous". Et il affirmait : "Dans l'ensemble, je pense aussi qu'il n'aurait pas été possible de faire beaucoup mieux lors de mon tour le plus rapide".

Le fait que les régulateurs l'aient pris pour cible parce qu'il avait dépassé le temps maximum imposé lors de son tour de préparation n'a pas causé de maux de tête au pilote de 25 ans : "Ils se rendront vite compte, à mon avis, que j'étais coincé dans le trafic et que je devais laisser passer d'autres voitures. Dès que j'ai laissé passer les autres, j'étais à nouveau assez rapide".

Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps