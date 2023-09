Charles Leclerc (4°): "Non c'era molto altro".

La stella della Ferrari Charles Leclerc è stato più veloce del suo compagno di squadra Carlos Sainz nelle qualifiche del circuito di Suzuka. Non è riuscito a dire la sua nella battaglia per la pole position - Max Verstappen era ancora una volta in una classe a sé stante. Ma il monegasco è riuscito a far segnare il quarto giro più veloce. Solo il poleman del Red Bull Racing Team e i due piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris sono stati più veloci quando serviva in Q3.

Alla fine, meno di un decimo lo ha separato dai due avversari della Papaya. Questo lo ha sorpreso, come ha ammesso in seguito: "Non mi aspettavo assolutamente di essere così vicino alla McLaren. Non ci aspettavamo di poterli battere".

"Devono aver trovato qualcosa perché hanno fatto un grande passo avanti nel primo settore. Dalla terza sessione di prove sapevamo che non potevamo avvicinarci a loro con la nostra auto", ha spiegato l'attuale sesto pilota del WRC.

E Leclerc ha elogiato la concorrenza di Woking: "Anche loro hanno avuto un'ottima strategia in qualifica, hanno fatto due giri molto buoni. Avevano due set di gomme morbide per la Q3, uno in più di noi". E ha affermato: "Nel complesso, penso anche che non sarebbe stato possibile fare molto di più con il mio giro più veloce".

Il fatto che sia stato preso di mira dai regolatori per aver superato il tempo massimo stabilito nel suo giro di preparazione non ha causato al 25enne alcun mal di testa: "Penso che si renderanno subito conto che ero bloccato nel traffico e ho dovuto far passare altre vetture. Non appena ho lasciato passare gli altri, ero di nuovo abbastanza veloce".

Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo