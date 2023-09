Charles Leclerc (4º): "Não houve muito mais do que isso".

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, ficou em quarto lugar na qualificação para o GP do Japão, atrás do pole setter Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris. O facto de ter ficado tão perto dos tempos da McLaren surpreendeu-o.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa Carlos Sainz na qualificação no Circuito de Suzuka. Ele não conseguiu ter uma palavra a dizer na batalha pela pole position - Max Verstappen estava mais uma vez em uma classe própria. Mas o monegasco conseguiu fazer a quarta volta mais rápida. Apenas o pole setter da Red Bull Racing Team e os dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, foram mais rápidos na Q3.

No final, menos de um décimo separava-o dos dois adversários nos Papaya Racers. Isso surpreendeu-o, como admitiu depois: "Não estava à espera de estar tão perto dos McLaren. Por isso, não esperávamos ser capazes de os vencer".

"Eles devem ter encontrado alguma coisa porque deram um grande passo em frente no primeiro sector. Desde o terceiro treino que sabíamos que não nos podíamos aproximar deles com o nosso carro", explicou o atual sexto classificado do WRC.

E Leclerc elogiou a concorrência de Woking: "Eles também tiveram uma estratégia muito boa na qualificação, fizeram duas voltas muito boas. Tinham dois jogos de pneus macios para a Q3, mais um do que nós". E afirmou: "No geral, também acho que não teria sido possível fazer muito mais com a minha volta mais rápida."

O facto de ter sido visado pelos reguladores por ter excedido o tempo máximo estabelecido na sua volta de preparação não causou quaisquer dores de cabeça ao piloto de 25 anos: "Penso que eles vão perceber rapidamente que eu estava preso no tráfego e tive de deixar passar outros carros. Assim que deixei os outros passarem, voltei a ser suficientemente rápido."

Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo