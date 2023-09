Fernando Alonso (10e) : Confiance avant le GP du Japon

Fernando Alonso a également réussi à se hisser en Q3 lors des qualifications du GP du Japon, mais de justesse. Le double champion s'est finalement classé dixième - et a reconnu : "Nous avons un peu de mal avec le rythme en ce moment".

Les stars de la Formule 1 ont participé à 16 séances de qualification d'un Grand Prix jusqu'à présent dans la saison et Fernando Alonso a réussi à 16 reprises à se hisser dans le groupe des pilotes qui se battent pour les dix premières places sur la grille de départ.

Au Japon, Alonso a réussi de justesse à se hisser en Q3, en devançant de 43 millièmes le talent d'AlphaTauri Liam Lawson, s'assurant ainsi la dernière place pour la course au temps tant convoitée.

Au final, il n'a pas pu faire mieux que dixième, mais son bilan intermédiaire pour le week-end de Suzuka est positif : "J'ai réussi à me qualifier de justesse pour la Q3 cette fois encore. Nous avons un peu de mal avec le rythme en ce moment, cela dépend entièrement de la piste".

"Nous savions que la piste du Japon n'était peut-être pas la meilleure pour nous sur le papier, tout comme le circuit du Qatar. Mais nous parviendrons à nous qualifier pour la Q3 et nous verrons si nous pouvons marquer des points en course", a ajouté le pilote de 42 ans.

L'homme aux 32 victoires en GP envisage la course avec beaucoup de confiance : "Je dirais qu'il y a des raisons de l'être, car nous sommes généralement plus forts le dimanche. Je pense donc que nous pouvons encore marquer de bons points cette fois-ci. Mais nous savons que nous devons nous améliorer et j'espère que nous serons compétitifs".

Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps