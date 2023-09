Fernando Alonso (10°): Fiducia prima del GP del Giappone

Anche Fernando Alonso è riuscito a entrare in Q3 nelle qualifiche del GP del Giappone, anche se per poco. Il due volte campione si è piazzato al decimo posto e ha ammesso: "Al momento abbiamo qualche difficoltà con il ritmo.

Le stelle della Formula 1 hanno disputato 16 sessioni di qualifiche per un Gran Premio in questa stagione e per 16 volte Fernando Alonso è entrato nel gruppo di piloti in lotta per le prime 10 posizioni della griglia.

In Giappone, tuttavia, è riuscito a entrare solo per poco nella Q3, rimanendo 43 millesimi più veloce del talento di AlphaTauri Liam Lawson per assicurarsi l'ultimo posto per l'ambita caccia al tempo.

Alla fine, non è andato oltre il decimo posto, ma il suo bilancio intermedio del weekend di Suzuka è stato comunque positivo: "Anche questa volta sono riuscito a entrare in Q3 per un pelo. Al momento siamo un po' in difficoltà con il ritmo, tutto dipende dalla pista".

"Sapevamo che sulla carta la pista giapponese non era il posto migliore per noi, proprio come il circuito del Qatar. Ma riusciremo ad avanzare nella Q3 e vedremo se riusciremo a guadagnare punti in gara", ha aggiunto il 42enne.

Guardando alla gara, il 32 volte vincitore del GP è molto fiducioso: "Direi che c'è motivo di esserlo, perché di solito siamo più forti la domenica. Per questo credo che anche questa volta potremo ottenere buoni punti. Ma sappiamo di dover migliorare e spero che saremo competitivi".

Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo