Fernando Alonso (10º): Confiança antes do GP do Japão

Fernando Alonso também conseguiu passar à Q3 na qualificação para o GP do Japão - embora por pouco. O bicampeão terminou em décimo lugar e admitiu: "Estamos a lutar um pouco com o ritmo neste momento.

As estrelas da Fórmula 1 disputaram 16 sessões de qualificação para um Grande Prémio até agora nesta temporada e 16 vezes Fernando Alonso conseguiu entrar no grupo de pilotos que lutam pelas 10 primeiras posições da grelha.

No Japão, no entanto, ele apenas conseguiu entrar na Q3, Alonso foi 43 milésimos mais rápido do que o talento da AlphaTauri Liam Lawson para garantir o último lugar para a cobiçada perseguição de tempo.

No final, também não conseguiu ir além do décimo lugar, mas o balanço provisório do fim de semana de Suzuka continua a ser positivo: "Desta vez, mal consegui passar à Q3. Estamos a lutar um pouco com o ritmo neste momento, tudo depende da pista".

"Sabíamos que, no papel, a pista do Japão talvez não seja o melhor sítio para nós - tal como o circuito do Qatar. Mas vamos conseguir chegar à Q3 e vamos ver se conseguimos marcar pontos na corrida", acrescentou o piloto de 42 anos.

Olhando para a corrida, o 32 vezes vencedor de GP está muito confiante: "Diria que há razões para isso, porque normalmente somos mais fortes no domingo. É por isso que penso que, desta vez, podemos voltar a conseguir bons pontos. Mas sabemos que temos de melhorar e espero que sejamos competitivos."

Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo