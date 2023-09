Lewis Hamilton (7°): "Devo cambiare il concetto di auto".

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è stato a poco meno di un secondo dalla pole di Max Verstappen nelle qualifiche del GP del Giappone. Il sette volte campione del mondo ha spiegato in seguito perché non ha fatto meglio.

La terza sessione di prove libere a Suzuka ha già mostrato che i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell hanno perso tempo rispetto alla concorrenza, soprattutto nel primo settore. Non è stato diverso nelle qualifiche. Alla fine, Lewis Hamilton ha concluso al settimo posto, subito dietro di lui il suo compagno di squadra George Russell, che è rimasto circa tre decimi più lento del sette volte campione sul tracciato di 5,807 km.

Secondo Hamilton, la ragione dei problemi che entrambi i piloti di punta hanno avuto sul tradizionale circuito giapponese è ovvia. Il 103 volte vincitore di un GP ha spiegato: "Venerdì è stata una giornata negativa e ogni weekend di gara c'è almeno un giorno che non va secondo i piani. Il bilanciamento della vettura non era molto buono, quindi abbiamo apportato alcune modifiche".

"Abbiamo lavorato duramente durante la notte e il risultato è stato che la macchina si sentiva davvero bene. Nelle terze prove è andata molto meglio del giorno precedente, quindi ero abbastanza fiducioso per le qualifiche. Ho dato tutto. Ma abbiamo un deficit di sette decimi di secondo nel primo settore e questo ha a che fare con la parte posteriore della vettura", ha descritto Hamilton.

"La nostra vettura ha molta deportanza all'anteriore, ma non ne abbiamo abbastanza al posteriore. Siamo molto lontani da quello che vogliamo. Per me è chiaro che questo dipende dal design della vettura, che dobbiamo cambiare per il prossimo anno. Spero che lo faremo", ha aggiunto il terzo pilota del WRC.

Qualifiche, Giappone

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo