Lewis Hamilton (7º): "Temos de mudar o conceito do carro".

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, ficou a pouco menos de um segundo da pole de Max Verstappen na qualificação para o GP do Japão. O sete vezes campeão do mundo explicou depois porque é que não fez melhor.

A terceira sessão de treinos livres em Suzuka já mostrou que os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, perderam tempo em relação à concorrência, especialmente no primeiro sector. A situação não foi diferente na qualificação. No final, Lewis Hamilton terminou em sétimo lugar, logo atrás do seu companheiro de equipa George Russell, que se manteve cerca de três décimos mais lento que o sete vezes campeão na pista de 5,807 km.

De acordo com Hamilton, a razão para os problemas que ambos os pilotos tiveram no tradicional circuito japonês é óbvia. A sexta-feira foi um dia mau e todos os fins-de-semana temos pelo menos um dia que não corre como planeado. O equilíbrio do carro não estava muito bom, por isso fizemos algumas alterações".

"Trabalhámos arduamente durante a noite e, como resultado, o carro estava muito bom. No terceiro treino correu muito melhor do que no dia anterior, por isso estava bastante confiante para a qualificação. Dei o meu melhor. Mas temos um défice de sete décimos de segundo no primeiro sector e isso tem a ver com a traseira do carro", descreveu Hamilton.

"O nosso carro tem muita força descendente na frente, mas não temos o suficiente na traseira. Estamos muito longe do que queremos. E é claro para mim que isso se deve ao design do nosso carro, que precisamos de mudar para o próximo ano. Espero que o façamos", acrescentou o piloto terceiro classificado do WRC.

Qualificação, Japão

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo