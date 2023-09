Carlos Sainz (Ferrari/6º): Experimento fallido

El español Carlos Sainz comenzará el Gran Premio de Japón desde la sexta posición de la parrilla, dos puestos por detrás de Charles Leclerc en el otro Ferrari.

En Monza y Singapur, el madrileño se había mostrado bastante fuerte, pero en Suzuka no ha podido igualar los tiempos de Leclerc desde los segundos entrenamientos libres, ¿qué está pasando?

Carlos Sainz dice: "Básicamente, sabíamos que probablemente no seríamos tan competitivos en Suzuka como en Singapur. Así que estaba dispuesto a experimentar con la puesta a punto".

"Las curvas rápidas no son lo nuestro, y aquí hay muchas. Además, nuestro coche es más susceptible al viento que otros coches de carreras, así que eso también juega un papel importante aquí."

"Como tenía claro que teníamos poco que perder, me aventuré a hacer algunos intentos con la puesta a punto. Eso afectó a todo mi fin de semana. Aún no me arrepiento del experimento, aunque estaba claro antes de la calificación que mi manera no funcionaba, así que volvimos a una puesta a punto básica."

"¿Si hubiera sido posible más? Es difícil de decir. Red Bull Racing y McLaren son fuertes aquí. Pero nosotros somos la tercera potencia".



"Charles adoptó un enfoque diferente, un poco más conservador, mientras que yo me complicaba la vida. Sin embargo, también tengo que mencionar que Charles está pilotando muy fuerte aquí".



"Al final, nunca encontré el ritmo adecuado. Pero hemos aprendido mucho sobre el coche y eso podría beneficiarme en los próximos fines de semana de GP."





Clasificación, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09 - Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo