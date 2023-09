Carlos Sainz (Ferrari/6e) : "Expérience ratée

L'Espagnol Carlos Sainz prendra le départ du Grand Prix du Japon en sixième position, deux rangs derrière Charles Leclerc dans l'autre Ferrari.

Le Madrilène avait réalisé de très bonnes performances à Monza et Singapour, mais à Suzuka, il n'arrive plus à égaler les temps de Leclerc depuis la deuxième séance d'essais libres - que se passe-t-il ?

Carlos Sainz explique : "Nous savions que nous ne serions pas aussi compétitifs à Suzuka qu'à Singapour. J'ai donc fait des expériences avec les réglages".

"Les virages rapides ne nous conviennent pas vraiment, et il y en a beaucoup ici. De plus, notre voiture est plus sensible au vent que les autres voitures de course, ce qui joue aussi un grand rôle ici".

"Comme je savais que nous avions peu à perdre, j'ai osé faire quelques essais de réglages. Cela a affecté tout mon week-end. Malgré tout, je ne regrette pas cette expérience, même s'il était clair avant les qualifications que ma façon de faire ne fonctionnait pas, nous sommes donc revenus à un réglage de base".

"Est-ce qu'il aurait été possible de faire plus ? Difficile à dire. Red Bull Racing et McLaren sont forts ici. Mais nous sommes la troisième force".



"Charles a adopté une approche différente, un peu plus conservatrice, alors que je me suis compliqué la vie. Mais je dois aussi mentionner - Charles conduit vraiment très bien ici".



"Finalement, je n'ai jamais trouvé le bon rythme. Mais nous avons beaucoup appris sur la voiture et cela pourrait m'être utile pour les prochains week-ends de GP".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps