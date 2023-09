Sergio Pérez (Red Bull Racing/5e) : Pas comme prévu

Sergio Pérez s'élancera de la cinquième place sur la grille de départ du Grand Prix du Japon. Le Mexicain doit laisser Max Verstappen lui prendre huit dixièmes de seconde et se placer également derrière Piastri, Norris et Leclerc.

Les longs passages rapides, c'est le terrain idéal pour la voiture de course RB19 de Red Bull Racing. Le champion du monde Max Verstappen a montré ce qu'il était possible de faire avec cette voiture : 29e pole position, sa deuxième à Suzuka après 2022.

Sergio Pérez n'a pas pu rivaliser : Son retard de près de huit dixièmes de seconde signifie qu'il ne peut s'élancer que de la troisième ligne, cinquième meilleur temps derrière Verstappen, Piastri, Norris et Leclerc.

"Cela ne s'est pas passé comme prévu aujourd'hui", estime le Mexicain de 33 ans. "Ma qualification était déséquilibrée. Tout le week-end, j'ai eu des problèmes avec l'équilibre de la voiture".

"Je n'ai jamais pu avoir une confiance totale dans la voiture lors des virages, et c'est très important ici sur ce circuit".

En Q2, Red Bull Racing n'était pas sûr de Pérez, le Mexicain ayant besoin d'un train de pneus tendres Pirelli de plus que Verstappen. "Cela n'a pas non plus aidé". Par conséquent, "Checo" n'avait plus qu'un seul jeu de pneus neufs en Q3.



Pérez, six fois vainqueur de GP, croit cependant fermement qu'il peut progresser en Grand Prix : "Notre voiture est suffisamment forte pour gagner des places, même si je me prépare à beaucoup d'opposition, notamment de la part des pilotes McLaren".

Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps