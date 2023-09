Sergio Pérez (Red Bull Racing/5°): Non come previsto

Sergio Pérez parte per il Gran Premio del Giappone dalla quinta posizione in griglia. Il messicano deve togliere otto decimi di secondo a Max Verstappen e si posiziona dietro a Piastri, Norris e Leclerc.

I tratti lunghi e veloci sono il terreno ideale per la vettura da corsa Red Bull Racing RB19. Il campione del mondo Max Verstappen ha dimostrato cosa è possibile fare con questa vettura: 29° pole position, la sua seconda a Suzuka dopo quella del 2022.

Sergio Pérez non è riuscito a tenere il passo: Il suo deficit di quasi otto decimi di secondo gli consente di partire solo dalla terza fila, quinto tempo dietro a Verstappen, Piastri, Norris e Leclerc.

"Oggi non è andata come previsto", dice il 33enne messicano. "La mia qualifica è stata sbilanciata. Per tutto il weekend ho avuto problemi con il bilanciamento della vettura".

"Non sono mai riuscito a prendere piena confidenza con la vettura in curva, e questo è molto importante su questo circuito".

In Q2, la Red Bull Racing non era sicura di Pérez, con il messicano che aveva bisogno di un set di Pirelli morbide in più rispetto a Verstappen. "Anche questo non ha aiutato". Di conseguenza, "Checo" aveva solo un set di pneumatici nuovi in Q3.



Tuttavia, il sei volte vincitore di un GP, Pérez è fermamente convinto di poter avanzare nel Gran Premio: "La nostra macchina è abbastanza forte per recuperare posizioni, anche se mi sto preparando per una grande opposizione, soprattutto da parte dei piloti della McLaren".

Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo