Sergio Pérez (Red Bull Racing/5º): Não como planeado

As secções longas e rápidas são o terreno ideal para o carro de corrida RB19 da Red Bull Racing. O campeão do mundo Max Verstappen mostrou o que é possível com este carro - 29ª pole position, a sua segunda em Suzuka depois de 2022.

Sergio Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo: O seu défice de quase oito décimos de segundo significa que só pode partir da terceira linha, o quinto mais rápido atrás de Verstappen, Piastri, Norris e Leclerc.

"Hoje não correu como planeado", diz o mexicano de 33 anos. "A minha qualificação foi desequilibrada. Durante todo o fim de semana tive problemas com o equilíbrio do carro".

"Nunca consegui ter total confiança no carro nas curvas, e isso é muito importante aqui neste circuito."

Na Q2, a Red Bull Racing não tinha certeza sobre Pérez, com o mexicano precisando de mais um jogo de Pirelli macio do que Verstappen. "Isso também não ajudou." Como resultado, "Checo" tinha apenas um jogo de pneus novos na Q3.



No entanto, Pérez, seis vezes vencedor de GPs, acredita firmemente que pode avançar no Grande Prémio: "O nosso carro é suficientemente forte para recuperar lugares, embora eu esteja a preparar-me para muita oposição, especialmente dos pilotos da McLaren."

Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo