George Russell (Mercedes) : "Pas de guérison miraculeuse".

Mercedes n'est que la quatrième force au Japon, derrière Red Bull Racing, McLaren et Ferrari. George Russell pense que la course sur ce circuit traditionnel sera difficile.

Red Bull Racing reste la grande constante de cette saison, avec la meilleure voiture de l'année à tous les niveaux. Pas de règle sans exception : à Singapour, RBR était à côté de ses pompes. Au Japon, en revanche, Max Verstappen a été plus fort que jamais.

Derrière, le rapport de force n'a cessé de se modifier cette saison : Dans certaines courses, Fernando Alonso était le premier chasseur de RBR avec Aston Martin, puis Mercedes a pu briller, à Monza et Singapour, c'était le tour de Ferrari, et au Japon, nous assistons à une très forte performance de McLaren. Comme auparavant en Angleterre.

Mercedes doit faire la queue derrière Red Bull Racing, McLaren et Ferrari pour la vitesse brute à Suzuka. Le pilote Mercedes George Russell déclare sans détour : "C'est notre vitesse réelle. Suzuka est comparable à Silverstone en termes de caractéristiques de piste, et nous avons déjà eu du mal là-bas".

"Bien sûr, vous pouvez essayer d'attaquer plus fort, mais la voiture commence alors à glisser, ce qui est contre-productif. Dans l'ensemble, j'ai trouvé la voiture plus facile à piloter vendredi. Quand tu es en retard, tu essayes toutes les solutions possibles, mais le remède miracle n'existe pas dans notre sport. Par rapport à vendredi, nous avons plutôt reculé".



La situation pourrait s'inverser en course : L'usure des pneus est énorme sur le circuit de Suzuka - et c'est pour cette raison que Mercedes a mis de côté deux jeux de pneus durs pour Russell et Lewis Hamilton. McLaren a opté pour deux pneus mi-durs. Le Grand Prix montrera qui a fait preuve de plus de sagesse.





Qualifications, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps