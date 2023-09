George Russell (Mercedes): "Nessuna cura miracolosa".

La Red Bull Racing rimane la grande costante di questa stagione, con la migliore vettura dell'anno in assoluto. Non c'è regola senza eccezione: a Singapore, la RBR era fuori forma. In Giappone, invece, Max Verstappen sta guidando in modo più che mai eccellente.

Dietro di lui, l'equilibrio di potere si è spostato più volte in questa stagione: In alcune gare Fernando Alonso con l'Aston Martin è stato il primo inseguitore della RBR, poi la Mercedes ha potuto brillare, a Monza e Singapore è stato il turno della Ferrari e in Giappone abbiamo assistito a una prestazione molto forte della McLaren. Proprio come in Inghilterra.

A Suzuka, la Mercedes dovrà mettersi dietro a Red Bull Racing, McLaren e Ferrari in termini di velocità pura. Il pilota della Mercedes George Russell afferma senza mezzi termini: "Questa è la nostra vera velocità. Suzuka è paragonabile a Silverstone in termini di caratteristiche della pista e noi abbiamo già faticato lì".

"Certo, si può provare ad attaccare più forte, ma poi la macchina inizia a scivolare, il che è controproducente. Tutto sommato, ho trovato la macchina migliore da guidare venerdì. Quando si è indietro, si provano tutti i tipi di soluzioni, ma nel nostro sport non esistono cure miracolose. Rispetto a venerdì, abbiamo fatto dei passi indietro".



La situazione potrebbe cambiare in gara: L'usura degli pneumatici è enorme sul circuito di Suzuka e per questo motivo la Mercedes ha previsto due set di gomme dure per Russell e Lewis Hamilton. La McLaren ha optato per due set di gomme medie. Il Gran Premio mostrerà chi ha agito più saggiamente in questo caso.





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo