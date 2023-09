George Russell (Mercedes): "Não há cura milagrosa".

A Mercedes é apenas a quarta colocada no Japão, atrás da Red Bull Racing, McLaren e Ferrari. George Russell acredita que a corrida no tradicional autódromo será difícil.

A Red Bull Racing continua a ser a grande constante desta época, com o melhor carro do ano. Não há regra sem exceção: em Singapura, a RBR esteve mal. No Japão, no entanto, Max Verstappen está a conduzir de forma mais superior do que nunca.

Atrás dele, o equilíbrio de poder mudou uma e outra vez nesta temporada: Em algumas corridas, Fernando Alonso com a Aston Martin foi o primeiro perseguidor da RBR, depois a Mercedes pôde brilhar, em Monza e Singapura foi a vez da Ferrari, e no Japão vemos um desempenho muito forte da McLaren. Tal como em Inglaterra.

A Mercedes terá que se alinhar atrás da Red Bull Racing, McLaren e Ferrari em termos de velocidade bruta em Suzuka. O piloto da Mercedes, George Russell, diz em termos inequívocos: "Esta é a nossa verdadeira velocidade. Suzuka é comparável a Silverstone em termos de características da pista e já tivemos dificuldades lá".

"Claro que se pode tentar atacar mais, mas depois o carro começa a deslizar, o que é contraproducente. Em suma, achei o carro melhor para conduzir na sexta-feira. Quando estamos em desvantagem, tentamos todo o tipo de soluções, mas não existe uma cura milagrosa no nosso desporto. Em comparação com sexta-feira, demos passos para trás".



A maré pode mudar durante a corrida: O desgaste dos pneus é enorme no circuito de Suzuka - e por essa razão a Mercedes reservou dois jogos de pneus duros para Russell e Lewis Hamilton. A McLaren optou por dois médios-duros. O Grande Prémio irá mostrar quem agiu de forma mais sensata neste caso.





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo