Le GP du Japon à la télévision : Attention, mettez le réveil !

La course numéro 16 de la saison se déroulera sur le circuit traditionnel de Suzuka au Japon. Cela signifie pour les fans : attention, mettez le réveil ! Dès 7 heures, on verra si le champion du monde Max Verstappen atteindra son objectif.

Max après sa pole position : "Je veux assurer ici la victoire de la coupe des constructeurs de Red Bull Racing avec une victoire. Ce serait fabuleux justement sur le circuit Honda de Suzuka".

Les chances d'y parvenir sont excellentes : Verstappen a été l'homme le plus rapide lors de toutes les séances d'entraînement et, même vendredi, lors de la course d'endurance, personne n'a pu se rapprocher des temps du Néerlandais de 25 ans.

Les lève-tôt pourront découvrir comment le pilote aux 47 victoires en GP se comportera cette fois-ci grâce à notre ticker en direct à partir de 6h3 environ, ainsi que sur les chaînes habituelles de Sky, ORF, SRF et ServusTV aux heures de diffusion suivantes.





Qualifications, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps