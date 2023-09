GP del Giappone in TV: Attenzione, mettete la sveglia!

Se volete godervi il GP del Giappone, dovete alzarvi presto: La gara inizia alle 7.00 del mattino, ora europea. Max Verstappen vuole mettere tutto in chiaro per la vittoria della Coppa Costruttori della Red Bull Racing con una vittoria.

La gara numero 16 della stagione si svolge sul tradizionale circuito di Suzuka, in Giappone. Per i fan, questo significa: attenzione, mettete la sveglia! Dalle 7.00 del mattino si capirà se il campione del mondo Max Verstappen raggiungerà il suo obiettivo.

Max dopo la pole position: "Voglio assicurarmi la vittoria della Coppa Costruttori per la Red Bull Racing con una vittoria qui. Sarebbe favoloso sul circuito Honda di Suzuka, tra tutti i posti".

Le possibilità che ciò accada sono eccellenti: Verstappen è stato il più veloce in tutte le sessioni di prove e nessuno si è avvicinato ai tempi del 25enne olandese nemmeno nella prova di durata di venerdì.

I più mattinieri potranno scoprire come si comporterà questa volta il 47 volte vincitore di un GP con il nostro live ticker a partire dalle 6.3 circa e sui canali abituali di Sky, ORF, SRF e ServusTV ai seguenti orari di trasmissione.





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo