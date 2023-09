GP do Japão na TV: Atenção, ponham o alarme!

Se quiser desfrutar do GP do Japão, tem de se levantar cedo: A corrida começa às 7h00 da manhã no horário europeu. Max Verstappen quer deixar tudo claro para a vitória na Taça dos Construtores da Red Bull Racing com uma vitória.

A corrida número 16 da época tem lugar na tradicional pista de Suzuka, no Japão. Para os fãs, isto significa: Atenção, ponham o despertador! A partir das 7h00, vai ficar claro se o campeão mundial Max Verstappen vai atingir o seu objetivo.

Max depois da pole position: "Quero garantir a vitória na Taça dos Construtores para a Red Bull Racing com uma vitória aqui. Isso seria fabuloso no circuito Honda de Suzuka, de todos os lugares".

As hipóteses de isso acontecer são excelentes: Verstappen foi o homem mais rápido em todas as sessões de treinos e ninguém se aproximou dos tempos do holandês de 25 anos na corrida de resistência de sexta-feira.

Os madrugadores podem descobrir como o 47 vezes vencedor de GP se vai sair desta vez com o nosso live ticker a partir das 6.3 da manhã e nos canais habituais da Sky, ORF, SRF e ServusTV nos seguintes horários de transmissão.





GP do Japão na TV

Domingo, 24 de setembro

05.35: ORF 1 - Notícias F1

06.00: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o GP do Japão

06.25: ORF 1 - Início da cobertura do GP do Japão

06.45: SRF 2 - Início da cobertura do GP do Japão

06.55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do GP do Japão

07.00: Grande Prémio do Japão

08.45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

09.00: ORF 1 - Autocaravana

09.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

10.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

10h30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

12.30 h: ORF 1 - Repetição da corrida

13.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

13.30: Sky Sport F1 - O melhor de: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Melhores Partidas de 2022

14.00: Sky Sport F1 - Antevisão do GP do Japão (repetição)

14h55: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

16.40: ServusTV - Repetição da corrida

16.45: Sky Sport F1 - Análise e entrevistas (repetição)

17h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida (repetição)

18.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

18.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

20.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

22.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

22.30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo