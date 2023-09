Max Verstappen : Salutations aux théoriciens du complot

Avant le Grand Prix de Singapour, les gardiens du règlement de la Fédération internationale du sport automobile ont renforcé les directives en matière de flexibilité dans la zone aérodynamique délicate de la plaque de fond.

On sait ce qui s'est passé ensuite : Red Bull Racing a vécu un week-end à oublier à Singapour, Max Verstappen n'a terminé que onzième lors des qualifications et a sauvé une piètre cinquième place après dix victoires consécutives.

Sur Internet, les théoriciens de la conspiration se sont déchaînés : selon eux, c'est la preuve que RBR a dû procéder à des améliorations et que la voiture n'est plus aussi rapide.

Bien entendu, ils ont ignoré le fait que toutes les voitures de course sont contrôlées chaque week-end pour vérifier leur conformité au règlement. Et que la voiture de Red Bull Racing a passé tous les tests avec succès.



Et voilà qu'au Japon, Verstappen et Red Bull Racing ont retrouvé leur forme d'antan : meilleur temps dans tous les essais libres, pole position. Pour Max Verstappen, une chose est sûre : "Ce qui s'est passé à Singapour était spécifique au circuit. Nous avons simplement eu un mauvais week-end. Cela peut arriver. Mais alors, bien sûr, les gens commencent à dire que tout est arrivé à cause de cette directive technique et tout ça".



Verstappen s'en prend ensuite verbalement à la gueule : "Ces gens peuvent aller se faire foutre maintenant. Je voulais absolument montrer un entraînement solide ici et prouver à quel point nous sommes encore forts, Singapour ou pas".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps