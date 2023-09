Max Verstappen: Un saluto ai teorici della cospirazione

Prima del Gran Premio di Singapore, i responsabili del regolamento dell'Associazione Mondiale dell'Automobile hanno inasprito le specifiche in termini di flessibilità nell'area aerodinamicamente sensibile del pannello del sottoscocca.

Quello che è successo dopo è noto: La Red Bull Racing ha vissuto un weekend da dimenticare a Singapore, Max Verstappen si è piazzato solo undicesimo in qualifica e ha salvato un misero quinto posto dopo dieci vittorie di fila.

Su Internet si sono scatenati i teorici della cospirazione: questa era la prova, hanno ipotizzato, che la RBR aveva dovuto fare un upgrade e che la macchina non era più così veloce.

Naturalmente, non tenevano conto del fatto che tutte le auto da corsa vengono testate ogni fine settimana per verificare il rispetto delle regole. E che la Red Bull Racing ha superato tutti i test.



E ora questo: in Giappone, Verstappen e la Red Bull Racing sono tornati alla loro vecchia forma: miglior tempo in tutte le prove libere, pole position. Per Max Verstappen è chiaro: "Quello che è successo a Singapore è stato specifico per la pista. Abbiamo semplicemente avuto un weekend negativo. Può succedere. Ma poi, ovviamente, la gente inizia a dire che è successo tutto a causa di questa direttiva tecnica e cose del genere".



Verstappen gli dà quindi un pugno verbale in bocca: "Queste persone possono andare a farsi fottere. Volevo davvero mostrare una prova forte qui e dimostrare quanto siamo ancora forti, Singapore o no".





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo