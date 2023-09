Max Verstappen: Saudação aos teóricos da conspiração

Quando a Red Bull Racing enfraqueceu em Singapura, algumas pessoas particularmente inteligentes pressentiram que provavelmente tinha algo a ver com uma diretiva da FIA. Max Verstappen goza com os críticos no Japão.

Antes do Grande Prémio de Singapura, os responsáveis pelas regras da Associação Mundial do Automóvel tornaram mais rigorosas as especificações em termos de flexibilidade na área aerodinamicamente sensível do painel inferior da carroçaria.

O que aconteceu de seguida é bem conhecido: A Red Bull Racing viveu um fim de semana para esquecer em Singapura, Max Verstappen terminou apenas em décimo primeiro na qualificação e salvou um miserável quinto lugar depois de dez vitórias consecutivas.

Na Internet, os teóricos da conspiração estavam em alvoroço: era a prova, especulavam eles, de que a RBR tinha tido de fazer uma atualização e que o carro já não era tão rápido.

Claro que ignoravam o facto de todos os carros de corrida serem testados todos os fins-de-semana para verificar se cumprem as regras. E que o carro da Red Bull Racing passou em todos os testes.



E agora isto: no Japão, Verstappen e a Red Bull Racing voltaram à sua velha forma - melhor tempo em todos os treinos livres, pole position. Para Max Verstappen é claro: "O que aconteceu em Singapura foi específico da pista. Simplesmente tivemos um mau fim de semana. Isso pode acontecer. Mas depois, claro, as pessoas começam a dizer que tudo aconteceu por causa desta diretiva técnica e coisas do género".



Verstappen dá-lhe então um murro verbal na boca: "Essas pessoas podem ir-se lixar agora. Eu queria mesmo mostrar um treino forte aqui e provar como ainda somos fortes, em Singapura ou não".





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo