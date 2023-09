Ticker live GP du Japon : Célébration du champion du monde à Suzuka ?

Les stars de la Formule 1 ont le droit de disputer le 16e tour du championnat du monde à Suzuka et le grand favori pour la victoire s'appelle une fois de plus Max Verstappen. Après avoir connu un week-end difficile à Singapour, le Néerlandais a brillé lors des trois séances d'essais libres et des qualifications sur le circuit traditionnel japonais en signant le meilleur temps.

Il ne pourra pas conquérir le titre de champion du monde au Japon cette année, ce sera au plus tôt lors de la prochaine course au Qatar. Son équipe peut toutefois s'assurer la victoire finale au titre des constructeurs.

Outre Verstappen, la recrue de la Formule 1 Oscar Piastri a fait une apparition remarquée lors des essais finaux. L'Australien, qui participe pour la première fois à une course ce week-end sur le circuit de Suzuka, a réalisé le deuxième tour le plus rapide et peut donc s'élancer pour la première fois de la première ligne d'un Grand Prix.

Son coéquipier Lando Norris a été 35 millièmes plus lent et peut partir de la troisième place sur la grille. La star de Ferrari Charles Leclerc complète la deuxième ligne de départ.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull Racing, Sergio Pérez, Carlos Sainz dans la deuxième Ferrari, les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell, le héros local Yuki Tsunoda et l'ancien champion Fernando Alonso occupent les autres places du top 10 sur la grille.

Derrière eux se trouvent Liam Lawson, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou et Logan Sargeant.

Ce dernier avait provoqué un crash lors des qualifications, endommageant tellement sa voiture que Williams avait dû utiliser un nouveau châssis. Les règles du parc fermé n'ayant pas été respectées lors de la préparation de la voiture de course, une enquête a été ouverte et a abouti à une pénalité de 10 secondes en course pour l'Américain. En outre, il devra s'élancer depuis la voie des stands.

Pour savoir jusqu'où il ira et qui remportera le GP, consultez le téléscripteur en direct ici.