Live Ticker GP del Giappone: a Suzuka si festeggia il campione del mondo?

Nel 2022, Max Verstappen è stato incoronato campione del mondo a Suzuka. Questa volta, il suo team Red Bull Racing può conquistare la vittoria assoluta nel campionato costruttori in Giappone. Per sapere se ci riusciranno, seguite il live ticker.

Le stelle della Formula 1 possono disputare il 16° round del campionato mondiale a Suzuka e il grande favorito per la vittoria è ancora una volta Max Verstappen. Dopo il difficile weekend di Singapore, l'olandese è riuscito a brillare in tutte e tre le sessioni di prove libere e nelle qualifiche sul tradizionale circuito giapponese con il miglior tempo.

Quest'anno non potrà vincere il titolo di campione del mondo in Giappone; ciò sarà possibile solo a partire dalla prossima gara in Qatar. Tuttavia, la sua squadra può assicurarsi la vittoria assoluta del titolo costruttori.

Oltre a Verstappen, anche il debuttante in Formula 1 Oscar Piastri si è distinto nelle prove finali. L'australiano, che questo fine settimana disputerà per la prima volta una gara sul circuito di Suzuka, ha realizzato il secondo giro più veloce ed è quindi autorizzato a partire dalla prima fila per la prima volta in un Gran Premio.

Il suo compagno di squadra Lando Norris ha girato 35 millesimi più lentamente e partirà dalla terza posizione in griglia. La stella della Ferrari Charles Leclerc completa la seconda fila.

Il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull Racing, Sergio Pérez, Carlos Sainz sulla seconda Ferrari, i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, l'eroe locale Yuki Tsunoda e l'ex campione Fernando Alonso seguono nelle altre 10 posizioni della griglia.

Alle loro spalle troviamo Liam Lawson, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou e Logan Sargeant.

Quest'ultimo è stato protagonista di un incidente in qualifica, che ha danneggiato così gravemente la sua vettura che la Williams ha dovuto montare un nuovo telaio. Poiché le regole del parco chiuso sono state violate durante la preparazione del GP, è stata aperta un'indagine, il cui risultato è una penalità di 10 secondi in gara per l'americano. Inoltre, dovrà partire dalla corsia dei box.

Quanto riuscirà a fare e chi deciderà il GP a suo favore può essere seguito in diretta nel ticker qui.