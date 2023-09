Live Ticker GP do Japão: Celebração do Campeão do Mundo em Suzuka?

Em 2022, Max Verstappen foi coroado campeão do mundo em Suzuka. Desta vez, a sua equipa Red Bull Racing pode conquistar a vitória geral no campeonato de construtores no Japão. O seu sucesso pode ser acompanhado aqui no live ticker.

As estrelas da Fórmula 1 podem disputar a 16ª etapa do campeonato mundial em Suzuka e o grande favorito à vitória é, mais uma vez, Max Verstappen. Depois de o holandês ter tido um fim de semana difícil em Singapura, conseguiu brilhar nas três sessões de treinos livres e na qualificação no tradicional circuito japonês com o tempo mais rápido.

Este ano, não pode conquistar o título de campeão do mundo no Japão, o que só será possível na próxima corrida, no Qatar. No entanto, a sua equipa pode garantir a vitória geral no título de construtores.

Para além de Verstappen, o estreante na Fórmula 1 Oscar Piastri também teve um bom desempenho no último treino. O australiano, que vai disputar uma corrida no Circuito de Suzuka pela primeira vez este fim de semana, fez a segunda volta mais rápida e está, por isso, autorizado a partir da primeira fila pela primeira vez num Grande Prémio.

O seu companheiro de equipa Lando Norris foi 35 milésimos mais lento e vai partir da terceira posição da grelha. Charles Leclerc, estrela da Ferrari, completa a segunda linha da grelha.

O companheiro de equipa de Verstappen na Red Bull Racing, Sergio Pérez, Carlos Sainz no segundo Ferrari, os pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, o herói local Yuki Tsunoda e o ex-campeão Fernando Alonso seguem nas outras 10 primeiras posições da grelha.

Atrás deles estão Liam Lawson, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou e Logan Sargeant.

Este último teve um acidente na qualificação, danificando de tal forma o seu carro que a Williams teve de montar um novo chassis. Como as regras do parque fechado foram violadas durante a preparação do piloto de GP, foi aberta uma investigação que resultou numa penalização de 10 segundos na corrida para o americano. Além disso, tem de partir das boxes.

Até onde ele vai chegar e quem vai decidir o GP a seu favor pode ser seguido em direto no ticker aqui.