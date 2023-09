Max Verstappen, ganador en Suzuka: "¡Esto es un cohete!"

Max Verstappen consigue la 48ª victoria en un GP de su carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, en Suzuka. El holandés de 25 años muestra una actuación impecable y se muestra exultante: "No hay nada mejor que esto".

El tradicional GP de Japón en el circuito de Suzuka termina como la mayoría de aficionados, expertos y pilotos esperaban: con victoria de Max Verstappen. El campeón de 2021 y 2022 consigue su 48ª victoria en la categoría reina, la segunda en el circuito de Suzuka después de 2022, también es su 13ª victoria de la temporada (después de Bahréin, Australia, Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos e Italia).

Para el equipo Red Bull Racing significa: 107ª victoria en Fórmula 1, la 15ª en 16 carreras de la temporada 2023, la sexta en Japón, y como guinda del pastel el equipo ha ganado la Copa de Constructores por sexta vez (2010 a 2013, 2022 y 2023).

El ganador, Max Verstappen, ha convertido sus últimas 13 poles en victorias y afirma: "¡Es un cohete de coche de carreras! Gracias a todos en casa y aquí en la pista por dejarme conducir un coche como este."

"Ha sido un fin de semana increíble. El coche ha funcionado a la perfección en todos los compuestos y ¡tenemos el título de marcas asegurado! Es una temporada fabulosa, todo el mundo en nuestro equipo debería estar orgulloso."



"En realidad sólo tuve un problema: en la salida las ruedas giraron demasiado, por lo que el McLaren se me acercó peligrosamente. Pero después de eso, todo fue según lo previsto".





Así fue el Gran Premio

La carrera comenzó con mucho sol, 27 grados de temperatura del aire, el asfalto 44 grados caliente, nubes inofensivas en el cielo, sin lluvia a la vista.



En la salida, Max Verstappen se escapó bien desde la pole, sin dar opción a los descarados Norris y Piastri, seguidos de Leclerc y Sainz.



Entonces ya una fase de coche de seguridad - debido a los escombros en la pista antes de la curva 1, esto después de un fuerte contacto entre los coches de Bottas (alerón delantero roto) y Albon (piso dañado), Zhou detrás fue cubierto por piezas de carbono volando. Neumáticos y alerones delanteros nuevos para los dos Alfa Romeo.



También se produjo un contacto de vehículos entre Pérez, Hamilton y Sainz poco después de la salida, Pérez perdió una placa del extremo del alerón delantero del coche, el mexicano recogió un nuevo alerón delantero y neumáticos duros y se alineó antepenúltimo. El suelo del Mercedes de Hamilton también resultó dañado.



Al final de la cuarta vuelta, se reabrió el campo. Orden: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Lawson y Tsunoda.



Max Verstappen hizo una salida perfecta, más atrás Russell adelantó a su compañero de Mercedes Hamilton, que le devolvió el golpe en la primera curva, ¡duelo caliente!



Verstappen no parecía tener problemas para alejarse de Norris. Detrás de él, Sargeant y Bottas chocaron, el finlandés tuvo que retirarse. El estadounidense recibió una penalización de cinco segundos por la falta sobre Valtteri. Pérez también recibió una penalización de cinco segundos por adelantar a unos rivales sin permiso durante la fase del coche de seguridad, esto inmediatamente después del cambio de neumáticos/alerón delantero.



Ya en la vuelta 10, los pilotos que habían salido con neumáticos Pirelli blandos cogieron rodillos frescos, el desgaste de los neumáticos era tan alto como se esperaba.





Muchos incidentes

Luego bandera amarilla: colisión entre Pérez y Magnussen, el mexicano se deslizó hacia el Haas del danés con los frenos bloqueados, el ataque demasiado tarde, Sergio siguió rodando con el alerón delantero dañado (¡otra vez!), el Haas de Magnussen se dio la vuelta, Pérez volvió a boxes, cumplió su penalización de cinco segundos, luego recibió un nuevo alerón delantero, al mismo tiempo una fase de coche de seguridad virtual (VSC), porque había que retirar restos.



McLaren trajo inmediatamente a Oscar Piastri, la pérdida de tiempo bajo VSC sólo diez segundos (bajo verde más de veinte segundos), Piastri ahora noveno, pero con una ventaja estratégica, porque la fase VSC terminó antes de que el líder Verstappen pudiera beneficiarse de ella.



Pérez recibió instrucciones de llevar el coche a boxes, por lo que no hay puntos para el centroamericano - una buena noticia para Verstappen en términos del campeonato de pilotos (Max puede asegurar eso en Qatar). RBR metió a Verstappen para cambiar a neumáticos duros medios, el campeón volvió a pista justo por delante de Piastri.



Hamilton fuera de pista brevemente en la vuelta 17, en la primera curva Degner, Russell atacó inmediatamente, fue empujado fuera por Lewis, entonces Hamilton cogió neumáticos duros. Russell por radio: "¿Estamos luchando entre nosotros aquí o con los demás?".



Vuelta 19: Verstappen por delante de Russell (que aún no había parado), luego Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Sainz, Hamilton y Tsunoda.



No fue un buen día para Aston Martin: Alonso perdió un puesto tras otro con el neumático duro, Stroll tuvo que ser retirado de la carrera, defecto en el alerón trasero.



En la vuelta 25, los neumáticos del Mercedes de Russell estaban al límite, el inglés cambió de Pirelli medio a duro.



Clasificación en el ecuador de la carrera tras 26 vueltas: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly y Tsunoda.



Norris atacó a su compañero de establo en McLaren, Piastri, Lando se quejó de que estaba perdiendo tiempo detrás de Oscar: "Está arruinando nuestra carrera, pero si quieres que perdamos con Russell, dannokay".



McLaren ordenó a Piastri que dejara paso a Norris, el australiano obedeció.





Pérez vuelve a la carrera

Mientras Williams sacaba de carrera los coches de Sargeant y Albon, Pérez volvía a subirse a su Red Bull Racing. Esto era táctico: les permitía cumplir la penalización impuesta al mexicano, ya que de lo contrario habría sido penalizado en parrilla en el próximo GP de Qatar.



Clasificación en la vuelta 33: Verstappen 15 segundos por delante de Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Gasly, Alonso y Ocon. Pero Russell planeaba pasar con los neumáticos duros mientras los McLaren volvían a entrar, de ahí que Russell tuviera opciones de podio.



McLaren metió a Piastri y luego a Norris. Oscar entonces detrás del piloto de Mercedes Russell, Lando también detrás de Russell, pero por supuesto con neumáticos frescos.



En la vuelta 39 entró el líder Verstappen, inmaculado trabajo de Red Bull Racing, el holandés pudo mantener el liderato.



Norris arrebató a Russell gracias a los neumáticos frescos, Lando por tanto segundo, George tercero.



Clasificación tras 40 vueltas: Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon y Gasly.



El cálculo de Mercedes con Russell en términos de podio no funcionó: Piastri se puso sobre Russell en la vuelta 42, George se defendió durante una vuelta, luego Oscar le pasó y volvió a ser tercero, ahora en el punto de mira de Charles Leclerc. El monegasco adelantó a Russell en la vuelta 45.



Nueva clasificación: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon y Gasly.



Hamilton también alcanzó a Russell. Admonición desde el puesto de mando de Mercedes: "Dejaos suficiente espacio". Y por detrás, Sainz en el Ferrari se acercaba. Russell recibió instrucciones de dejar pasar a Hamilton, Russell obedeció y entonces también perdió un puesto con Sainz.



El español se acercaba a Hamilton, pero éste guardó la quinta plaza para el final.