Max Verstappen, vainqueur à Suzuka : "C'est une fusée" !

Le traditionnel GP du Japon sur le circuit de Suzuka se termine comme la plupart des fans, des spécialistes et des pilotes l'avaient prévu, avec une victoire de Max Verstappen. Le champion de 2021 et 2022 remporte sa 48e victoire dans la catégorie reine, sa deuxième sur le circuit de Suzuka après 2022, et sa 13e victoire de la saison (après Bahreïn, Australie, Miami, Monaco, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Italie).

Pour l'écurie Red Bull Racing, cela signifie : 107e victoire en Formule 1, la 15e en 16 courses de la saison 2023, la sixième au Japon, et, cerise sur le gâteau, l'équipe a remporté pour la sixième fois la coupe des constructeurs (2010 à 2013, 2022 et 2023).

Le vainqueur Max Verstappen a transformé en victoire chacune de ses 13 dernières pole positions et déclare : "C'est une fusée de course ! Merci à tous à la maison et ici sur le circuit de me permettre de conduire une telle voiture".

"Quel week-end incroyable ! La voiture a parfaitement fonctionné sur tous les mélanges et nous sommes assurés du titre de la marque ! C'est une saison fabuleuse, tout le monde chez nous peut être fier".



"En fait, je n'ai eu qu'un seul problème : au départ, les roues ont un peu trop patiné, ce qui a permis aux McLaren de se rapprocher dangereusement de moi. Mais ensuite, tout s'est déroulé comme prévu".





Voici comment s'est déroulé le Grand Prix

La course a commencé sous le soleil, avec une température de l'air de 27 degrés, une température de l'asphalte de 44 degrés, des nuages inoffensifs dans le ciel, pas de pluie en vue.



Au départ, Max Verstappen est bien parti de la pole position, ne laissant aucune chance à Norris et Piastri qui remontaient avec insolence, suivis de Leclerc et Sainz.



Puis, c'est la phase de safety car - à cause de débris sur la piste avant le virage 1, ceci après un violent contact entre les voitures de Bottas (aileron avant cassé) et Albon (sol endommagé), Zhou derrière a été recouvert par des pièces de carbone volantes. Nouveaux pneus et nouveaux ailerons avant pour les deux voitures de course Alfa Romeo.



Pérez a perdu une plaque d'extrémité d'aileron avant, le Mexicain a récupéré un nouvel aileron avant et des pneus durs et s'est classé troisième dernier. Le fond de la Mercedes de Hamilton a également été endommagé.



A la fin du quatrième tour, le peloton a été libéré. Ordre de passage : Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Lawson et Tsunoda.



Max Verstappen a pris un re-départ parfait, plus loin Russell a pris de vitesse son compagnon d'écurie Mercedes Hamilton, qui a répliqué dans le premier virage, un duel chaud !



Verstappen s'est détaché de Norris avec une facilité déconcertante. Derrière, Sargeant et Bottas sont entrés en collision, le Finlandais a dû abandonner. L'Américain a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour la faute commise sur Valtteri. Pérez a également écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé certains de ses adversaires sans autorisation pendant la phase de voiture de sécurité, juste après le changement de pneus et d'aileron avant.



Dès le dixième tour, les pilotes partis avec des pneus tendres Pirelli sont allés chercher des rouleaux frais, l'usure des pneus étant aussi élevée que prévu.





Beaucoup d'incidents

Puis drapeau jaune : collision entre Pérez et Magnussen, le Mexicain a glissé dans la Haas du Danois avec les freins bloqués, l'attaque a été beaucoup trop tardive, Sergio a continué à rouler avec l'aileron avant endommagé (encore !), la Haas de Magnussen a été retournée, Pérez est rentré au stand, a purgé sa pénalité de cinq secondes, puis a reçu un nouvel aileron avant, en même temps qu'une phase virtuelle de Safety Car (VSC), car des débris devaient être évacués.



McLaren a immédiatement fait entrer Oscar Piastri, la perte de temps sous VSC n'a été que de dix secondes (plus de vingt secondes sous le vert), Piastri est maintenant neuvième, mais avec un avantage stratégique, car la phase VSC s'est terminée avant que le leader Verstappen ne puisse en profiter.



Pérez a reçu l'ordre de ramener la voiture au stand, donc pas de points pour le centre-américain - bonne nouvelle pour Verstappen en ce qui concerne le championnat du monde des pilotes (que Max pourra assurer au Qatar). RBR a fait rentrer Verstappen pour passer en pneus médiums, le champion est revenu en piste juste avant Piastri.



Hamilton est brièvement sorti de la piste au tour 17, dans le premier virage Degner, Russell a immédiatement attaqué, a été repoussé par Lewis, puis Hamilton est allé chercher des pneus durs. Russell à la radio : "Est-ce qu'on se bat l'un contre l'autre ou contre les autres ?"



Tour 19 : Verstappen devant Russell (qui ne s'était pas encore arrêté), puis Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Sainz, Hamilton et Tsunoda.



Pas une bonne journée pour Aston Martin : Alonso a perdu rang après rang avec les pneus durs, Stroll a dû être retiré de la course, défaut de l'aileron arrière.



Au 25e tour, les pneus de la Mercedes de Russell étaient à bout de souffle et l'Anglais est passé des Pirelli médiums aux Pirelli durs.



Situation à la mi-course après 26 tours : Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly et Tsunoda.



Norris a attaqué son compagnon d'écurie McLaren Piastri, Lando s'est plaint de perdre du temps derrière Oscar : "Il ruine notre course, mais si vous voulez qu'on perde contre Russell, dannokay".



McLaren a ordonné à Piastri de laisser la place à Norris, l'Australien a obéi.





Pérez de nouveau dans la course

Alors que Williams retirait les voitures de Sargeant et Albon de la course, Pérez remontait dans sa Red Bull Racing. C'était tactique : ils pouvaient ainsi purger la pénalité infligée au Mexicain, sinon elle aurait été due lors du prochain GP du Qatar avec une pénalité sur la grille de départ.



Situation au 33e tour : Verstappen 15 secondes devant Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Gasly, Alonso et Ocon. Mais Russell prévoyait de passer avec les pneus durs alors que les McLaren allaient entrer à nouveau, d'où la possibilité pour Russell de monter sur le podium.



McLaren a fait entrer Piastri, puis Norris. Oscar a ensuite suivi le pilote Mercedes Russell, Lando également derrière Russell, mais bien sûr avec des pneus frais.



Au 39e tour, le leader Verstappen est arrivé, travail impeccable chez Red Bull Racing, le Néerlandais a pu conserver la tête.



Norris s'est emparé de Russell grâce à des pneus frais, Lando est donc deuxième, George troisième.



Situation après 40 tours : Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon et Gasly.



Le calcul de Mercedes avec Russell en matière de podium n'a pas fonctionné : Au 42e tour, Piastri s'est rapproché de Russell, George s'est défendu pendant un tour, puis Oscar est passé et est revenu en troisième position, désormais dans le viseur de Charles Leclerc. Le Monégasque est passé devant Russell au 45e tour.



Nouvelle situation : Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon et Gasly.



Hamilton a également rattrapé son retard sur Russell. Avertissement du poste de commande Mercedes : "Laissez-vous suffisamment d'espace". Et par derrière, Sainz se rapprochait dans la Ferrari. Russell a reçu l'ordre de laisser passer Hamilton, Russel a obéi et a ensuite perdu une place au profit de Sainz.



L'Espagnol s'est rapproché d'Hamilton, mais ce dernier a sauvé la cinquième place à l'arrivée.