Il vincitore di Suzuka Max Verstappen: "Questo è un razzo!".

Il tradizionale GP del Giappone sul circuito di Suzuka si conclude come la maggior parte dei fan, degli esperti e dei piloti si aspettavano: con la vittoria di Max Verstappen. Il campione del 2021 e del 2022 conquista la sua 48esima vittoria nella classe regina, la seconda sul circuito di Suzuka dopo quella del 2022, ed è anche la sua 13esima vittoria stagionale (dopo Bahrain, Australia, Miami, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi e Italia).

Per il team Red Bull Racing questo significa: 107° vittoria in Formula 1, la 15° in 16 gare della stagione 2023, la sesta in Giappone, e come ciliegina sulla torta il team ha vinto la Coppa Costruttori per la sesta volta (dal 2010 al 2013, 2022 e 2023).

Il vincitore Max Verstappen ha convertito tutte le sue ultime 13 pole position in una vittoria e dice: "Questa è un razzo di macchina da corsa! Grazie a tutti, a casa e in pista, per avermi permesso di guidare una macchina come questa".

"È stato un weekend incredibile. La macchina ha funzionato perfettamente su tutte le mescole e abbiamo il titolo del marchio assicurato! È una stagione favolosa, tutti i membri del nostro team devono essere orgogliosi".



"Ho avuto un solo problema: alla partenza le ruote hanno girato un po' troppo e la McLaren si è avvicinata pericolosamente a me. Ma poi tutto è andato secondo i piani".





Ecco come è andato il Gran Premio

La gara è iniziata con tanto sole, 27 gradi di temperatura dell'aria, l'asfalto caldo 44 gradi, nuvole innocue nel cielo, nessuna pioggia in vista.



Al via, Max Verstappen è partito bene dalla pole position, non dando scampo agli sfrontati Norris e Piastri, seguiti da Leclerc e Sainz.



Poi già una fase di safety car - a causa di detriti in pista prima della curva 1, questo dopo un pesante contatto tra le auto di Bottas (ala anteriore rotta) e Albon (pavimento danneggiato), Zhou dietro è stato coperto da parti in carbonio volanti. Nuovi pneumatici e nuove ali anteriori per entrambe le Alfa Romeo.



Poco dopo la partenza c'è stato anche un contatto tra Pérez, Hamilton e Sainz; Pérez ha perso una piastra dell'ala anteriore sulla vettura, il messicano ha ritirato una nuova ala anteriore e gomme dure e si è schierato terzultimo. Anche il pianale della Mercedes di Hamilton è stato danneggiato.



Alla fine del quarto giro, lo schieramento è stato riaperto. Ordine: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Lawson e Tsunoda.



Max Verstappen ha mostrato una partenza perfetta, mentre più indietro Russell ha superato il suo compagno di scuderia della Mercedes, Hamilton, che ha colpito alla prima curva, un duello incandescente!



Verstappen sembra non avere problemi a staccare Norris. Dietro di lui, Sargeant e Bottas si sono scontrati e il finlandese si è dovuto ritirare. L'americano ha ricevuto una penalità di cinque secondi per il fallo su Valtteri. Anche Pérez ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver superato alcuni avversari senza autorizzazione durante la fase di safety car, subito dopo il cambio gomme/ala anteriore.



Già al 10° giro, i piloti che erano partiti con pneumatici Pirelli morbidi hanno raccolto rulli freschi, l'usura degli pneumatici era elevata come previsto.





Molti incidenti

Poi bandiera gialla: collisione tra Pérez e Magnussen, il messicano si è infilato nella Haas del danese con i freni bloccati, l'attacco è arrivato troppo tardi, Sergio ha proseguito con l'ala anteriore danneggiata (di nuovo!), la Haas di Magnussen è stata girata, Pérez è rientrato ai box, ha scontato la sua penalità di cinque secondi, poi ha ricevuto una nuova ala anteriore, contemporaneamente una fase di virtual safety car (VSC), perché i detriti dovevano essere rimossi.



La McLaren ha fatto entrare immediatamente Oscar Piastri, la perdita di tempo sotto la VSC è stata di soli dieci secondi (sotto il verde di oltre venti secondi), Piastri ora è nono, ma con un vantaggio strategico, perché la fase di VSC è terminata prima che il leader Verstappen potesse beneficiarne.



A Pérez è stato ordinato di portare la macchina ai box, quindi niente punti per il centroamericano - una buona notizia per Verstappen in termini di campionato piloti (Max può assicurarselo in Qatar). La RBR ha fatto rientrare Verstappen per passare alle gomme medie dure, il campione è tornato in pista appena davanti a Piastri.



Hamilton esce brevemente di pista al 17° giro, alla prima curva Degner, Russell attacca subito, viene spinto via da Lewis, poi Hamilton monta le gomme dure. Russell alla radio: "Stiamo combattendo tra di noi o con gli altri?".



Giro 19: Verstappen precede Russell (che non si era ancora fermato), poi Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Sainz, Hamilton e Tsunoda.



Non è stata una buona giornata per l'Aston Martin: Alonso ha perso una posizione dopo l'altra con la gomma dura, Stroll ha dovuto abbandonare la gara per un difetto all'ala posteriore.



Al 25° giro, le gomme della Mercedes di Russell erano alla fine, l'inglese ha cambiato le Pirelli da medie a dure.



Classifica a metà gara dopo 26 giri: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly e Tsunoda.



Norris ha attaccato il suo compagno di scuderia McLaren Piastri, Lando si è lamentato di perdere tempo dietro a Oscar: "Sta rovinando la nostra gara, ma se volete che perdiamo con Russell, dannokay".



La McLaren ordinò a Piastri di lasciare il posto a Norris, e l'australiano obbedì.





Pérez torna in gara

Mentre la Williams ha tolto dalla gara le vetture di Sargeant e Albon, Pérez è tornato sulla sua Red Bull Racing. Si è trattato di una scelta tattica: ha permesso di scontare la penalità inflitta al messicano, che altrimenti avrebbe dovuto scontare una penalità in griglia nel prossimo GP del Qatar.



Classifica al 33° giro: Verstappen 15 secondi davanti a Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Gasly, Alonso e Ocon. Ma Russell aveva previsto di passare con le gomme dure, mentre le McLaren sarebbero rientrate, dando a Russell la possibilità di salire sul podio.



La McLaren ha fatto entrare Piastri, poi Norris. Oscar si è piazzato dietro al pilota Mercedes Russell, Lando anche dietro a Russell, ma ovviamente con gomme fresche.



Al 39° giro è arrivato il leader Verstappen: lavoro immacolato della Red Bull Racing, l'olandese è riuscito a mantenere la testa della corsa.



Norris ha ripreso Russell grazie alle gomme fresche, Lando è quindi secondo, George terzo.



Classifica dopo 40 giri: Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon e Gasly.



Il calcolo della Mercedes con Russell in termini di podio non ha funzionato: Piastri è passato su Russell al 42° giro, George si è difeso per un giro, poi Oscar è passato e tornato terzo, ora nel mirino di Charles Leclerc. Il monegasco è passato davanti a Russell al 45° giro.



Nuova classifica: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon e Gasly.



Anche Hamilton ha raggiunto Russell. Ammonizione dal posto di comando della Mercedes: "Lasciatevi lo spazio necessario". E da dietro, Sainz con la Ferrari si è avvicinato. Russell ha ricevuto l'ordine di lasciar passare Hamilton, Russell ha obbedito e ha perso una posizione a favore di Sainz.



Lo spagnolo si stava avvicinando a Hamilton, ma Hamilton ha conservato il quinto posto per il traguardo.