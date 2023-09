Max Verstappen, vencedor em Suzuka: "Isto é um foguetão!

Max Verstappen conquista a 48ª vitória da sua carreira na Fórmula 1 no Grande Prémio do Japão em Suzuka. O holandês de 25 anos mostra um desempenho impecável e está radiante: "Não há nada melhor do que isto".

O tradicional GP do Japão no Circuito de Suzuka termina como a maioria dos fãs, especialistas e pilotos esperavam - com uma vitória para Max Verstappen. O campeão de 2021 e 2022 obtém a sua 48ª vitória na categoria rainha, a sua segunda no circuito de Suzuka após 2022, é também a sua 13ª vitória da época (depois do Bahrain, Austrália, Miami, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Holanda e Itália).

Para a equipa Red Bull Racing, isto significa: 107ª vitória na Fórmula 1, a 15ª em 16 corridas da temporada de 2023, a sexta no Japão e, como cereja no topo do bolo, a equipa venceu a Taça dos Construtores pela sexta vez (2010 a 2013, 2022 e 2023).

O vencedor Max Verstappen converteu todas as suas últimas 13 pole positions numa vitória e afirma: "Este carro de corrida é um foguetão! Obrigado a todos em casa e aqui na pista por me deixarem conduzir um carro como este".

"Que fim de semana inacreditável. O carro funcionou na perfeição em todos os compostos e temos o título da marca garantido! Esta é uma época fabulosa, todos na nossa equipa devem estar orgulhosos."



"Na verdade, só tive um problema - no início, as rodas rodaram demasiado, o que fez com que o McLaren se aproximasse perigosamente de mim. Mas depois disso, tudo correu de acordo com o planeado."





Eis como correu o Grande Prémio

A corrida começou com muito sol, 27 graus de temperatura do ar, o asfalto quente a 44 graus, nuvens inofensivas no céu, sem chuva à vista.



Na largada, Max Verstappen saiu bem da pole position, não dando chance aos atrevidos Norris e Piastri, seguidos por Leclerc e Sainz.



Depois, já uma fase de safety car - devido a detritos na pista antes da curva 1, isto depois de um forte contacto entre os carros de Bottas (asa dianteira partida) e Albon (piso danificado), Zhou atrás ficou coberto por peças de carbono voadoras. Novos pneus e novas asas dianteiras para ambos os carros de corrida da Alfa Romeo.



Houve também um contacto entre Pérez, Hamilton e Sainz pouco depois da partida, Pérez perdeu uma placa da asa dianteira do carro, o mexicano recebeu uma nova asa dianteira e pneus duros e ficou em terceiro lugar. O piso do Mercedes de Hamilton também ficou danificado.



No final da quarta volta, a pista foi reaberta. Ordem: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Lawson e Tsunoda.



Max Verstappen mostrou um arranque perfeito, mais atrás Russell ultrapassou o seu companheiro de Mercedes, Hamilton, que bateu de volta na primeira curva, um duelo quente!



Verstappen parece não ter tido problemas em afastar-se de Norris. Atrás dele, Sargeant e Bottas colidiram, o finlandês teve de se retirar. O americano recebeu uma penalização de cinco segundos pela falta sobre Valtteri. Pérez também recebeu uma penalização de cinco segundos por ultrapassar alguns adversários sem autorização durante a fase de safety car, imediatamente após a mudança de pneus/asa dianteira.



Logo na volta 10, os pilotos que tinham começado com pneus macios Pirelli apanharam novos rolos, o desgaste dos pneus era tão elevado como esperado.





Muitos incidentes

Depois, bandeira amarela: colisão entre Pérez e Magnussen, o mexicano desliza contra o Haas do dinamarquês com travões bloqueados, o ataque é demasiado tardio, Sergio continua com a asa dianteira danificada (mais uma vez!), o Haas de Magnussen é virado, Pérez regressa às boxes, cumpre a sua penalização de cinco segundos, recebe uma nova asa dianteira e, ao mesmo tempo, uma fase de safety car virtual (VSC), porque é necessário remover os detritos.



A McLaren colocou imediatamente Oscar Piastri, a perda de tempo sob VSC foi de apenas dez segundos (sob verde mais de vinte segundos), Piastri agora em nono, mas com uma vantagem estratégica, porque a fase VSC terminou antes que o líder Verstappen pudesse se beneficiar dela.



Pérez foi instruído a levar o carro para os boxes, então nenhum ponto para o centro-americano - boas notícias para Verstappen em termos de campeonato de pilotos (Max pode garantir isso no Qatar). A RBR trouxe Verstappen para trocar para pneus médios duros, o campeão de volta à pista logo à frente de Piastri.



Hamilton sai da pista brevemente na volta 17, na primeira curva Degner, Russell ataca imediatamente, é empurrado por Lewis, e então Hamilton pega os pneus duros. Russell no rádio: "Estamos a lutar uns contra os outros aqui ou contra os outros?"



Volta 19: Verstappen à frente de Russell (que ainda não tinha parado), depois Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Sainz, Hamilton e Tsunoda.



Não é um bom dia para a Aston Martin: Alonso perde lugar após lugar com o pneu duro, Stroll tem de ser retirado da corrida, com um defeito na asa traseira.



Na volta 25, os pneus do Mercedes de Russell estavam no fim, o inglês mudou de Pirelli médio para duro.



Classificação a meio da corrida após 26 voltas: Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly e Tsunoda.



Norris atacou Piastri, o seu companheiro de McLaren, e Lando queixou-se de que estava a perder tempo atrás de Oscar: "Ele está a estragar a nossa corrida, mas se querem que percamos para Russell, dannokay".



A McLaren ordenou a Piastri que abrisse caminho para Norris, o australiano obedeceu.





Pérez de volta à corrida

Enquanto a Williams tirava os carros de Sargeant e Albon da corrida, Pérez voltava para o seu carro da Red Bull Racing. Isto foi tático: permitiu-lhes cumprir a penalização imposta ao mexicano, que de outra forma teria de cumprir uma penalização na grelha no próximo GP do Qatar.



Classificação na volta 33: Verstappen 15 segundos à frente de Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Gasly, Alonso e Ocon. Mas Russell planeava passar com os pneus duros, enquanto os McLaren voltariam a entrar, o que daria a Russell uma hipótese de pódio.



A McLaren trouxe Piastri, depois Norris. Oscar segue atrás do piloto da Mercedes, Russell, Lando também atrás de Russell, mas, claro, com pneus novos.



Na volta 39, o líder Verstappen entrou, um trabalho imaculado da Red Bull Racing, o holandês conseguiu manter a liderança.



Norris apanhou Russell graças aos pneus novos, Lando ficou em segundo e George em terceiro.



Classificação após 40 voltas: Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon e Gasly.



O cálculo da Mercedes com Russell em termos de um lugar no pódio não deu certo: Piastri foi para cima de Russell na volta 42, George defendeu-se durante uma volta, depois Oscar passou-o e voltou a ser terceiro, agora na mira de Charles Leclerc. O monegasco passou à frente de Russell na volta 45.



Nova classificação: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon e Gasly.



Hamilton também alcançou Russell. Admoestação do posto de comando da Mercedes: "Deixem espaço suficiente". E por trás, Sainz na Ferrari se aproximou. Russell foi instruído a deixar Hamilton passar, Russell obedeceu e também perdeu um lugar para Sainz.



O espanhol estava a aproximar-se de Hamilton, mas este guardou o quinto lugar para o final.