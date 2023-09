Lando Norris (2º): "¡Red Bull Racing debe tener cuidado!"

Solo un hombre se puso delante del sol de Lando Norris en el Gran Premio de Japón: el ganador Max Verstappen. Pero el segundo clasificado, Lando Norris, sabe que eso era todo lo que podía hacer ese día. El piloto de McLaren consigue su décimo podio en la categoría reina, el cuarto esta temporada (segundo ya en Silverstone, en Hungaroring y el primero en Suzuka.

Norris está visiblemente exultante y advierte: "Dos coches en el podio, ¡Red Bull Racing tiene que empezar a prestar atención!".

"¡Vaya día para McLaren! Un segundo puesto y un tercero para nuestro equipo, eso era lo máximo que podíamos sacar hoy. Hoy lo hemos hecho todo bien".

"Mi salida fue muy buena y casi alcanzo a Max. Pero Max es Max, era muy difícil superarle, no me dio ninguna oportunidad en la curva 2".



"Lo intenté todo, pero su coche era demasiado fuerte. Al final no pudimos amenazarle, pero tampoco estamos a kilómetros. Hemos progresado fabulosamente esta temporada y no cejamos en nuestro empeño."



"También estoy muy contento por Oscar: su primer podio en Fórmula 1, bien merecido".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05.Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5