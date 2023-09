Lando Norris (2e) : "Red Bull Racing doit faire attention !"

Un seul homme a fait face au soleil de Lando Norris lors du Grand Prix du Japon : le vainqueur Max Verstappen. Mais Lando Norris, deuxième, le sait : il n'a pas pu faire mieux ce jour-là. Le pilote McLaren a décroché son dixième podium dans la catégorie reine, son quatrième cette saison (deuxième déjà à Silverstone, au Hungaroring et son premier à Suzuka).

Norris est visiblement remonté à bloc et prévient : "Deux voitures sur le podium, Red Bull Racing doit commencer à faire attention" !

"Quelle journée pour McLaren ! Deuxième et troisième place pour notre équipe, c'est le maximum que nous pouvions obtenir aujourd'hui. Nous avons tout fait correctement aujourd'hui".

"Mon départ a été très bon et j'ai failli attraper Max. Mais Max est Max, il a donc été difficile de lui jouer un mauvais tour, il ne m'a laissé aucune chance au virage 2".



"J'ai tout essayé, mais sa voiture était tout simplement trop puissante. Nous n'avons finalement pas pu le mettre en danger, mais nous ne sommes pas non plus à des kilomètres de lui. Nous avons fait des progrès fabuleux cette saison et nous ne lâchons rien".



"Je suis aussi très heureux pour Oscar - son premier podium en Formule 1, bien mérité".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5