Lando Norris (2°): "La Red Bull Racing deve stare attenta!".

Solo un uomo si è trovato davanti al sole di Lando Norris al Gran Premio del Giappone: il vincitore Max Verstappen. Ma il secondo classificato, Lando Norris, sa che non poteva fare di più in questa giornata. Il pilota della McLaren conquista il suo decimo podio nella classe regina, il quarto in questa stagione (secondo già a Silverstone, all'Hungaroring e primo a Suzuka).

Norris è visibilmente euforico e avverte: "Due auto sul podio, la Red Bull Racing deve iniziare a prestare attenzione!".

"Che giornata per la McLaren! Secondo posto e terzo posto per la nostra squadra, era il massimo che potevamo ottenere oggi. Abbiamo fatto tutto bene oggi".

"La mia partenza è stata molto buona e ho quasi raggiunto Max. Ma Max è Max, è stato molto difficile avere la meglio su di lui, non mi ha dato alcuna possibilità alla curva 2".



"Ho provato di tutto, ma la sua macchina era troppo forte. Alla fine non siamo riusciti a minacciarlo, ma non siamo nemmeno lontani. Abbiamo fatto progressi favolosi in questa stagione e non intendiamo mollare".



"Sono anche molto contento per Oscar, il suo primo podio in Formula 1, meritatissimo".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11.Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5