Oscar Piastri (McLaren/3º): "Nunca olvidaré esto".

Oscar Piastri se ha quedado boquiabierto: ha terminado tercero con una sólida actuación en el GP de Japón, lleno de tradición. Es su primer podio en la Fórmula 1, en su 16º Gran Premio, el primer australiano entre los tres primeros desde Daniel Ricciardo, ganador en Monza en 2021, y el sexto australiano en la categoría reina tras Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber y Ricciardo.

El piloto de 22 años de la ciudad del Gran Premio, Melbourne, remacha: "¡Nunca olvidaré esto el resto de mi vida! No puedo agradecer lo suficiente a McLaren por darme la oportunidad en la F1 y un coche de carreras tan bueno".

"Sé que sólo unos 20 pilotos al año tienen la oportunidad de pilotar coches de carreras como éste y luego conseguir un podio en la Fórmula Uno ya en mi primera temporada, realmente lo aprecio".

"Ahora no diría que esta ha sido mi mejor carrera, pero ha sido suficiente para conseguir un trofeo".



"Un momento crítico de la carrera fue cuando tuve que adelantar a Russell en el Mercedes inmediatamente a falta de diez vueltas, de lo contrario corría el riesgo de quedarme atrapado detrás de él. Ahí fue cuando se apretó más de lo que me hubiera gustado".



"En la segunda mitad de la carrera encontré mejor ritmo que en la primera y pude mostrar más velocidad. Por supuesto que me hubiera gustado ser segundo. Pero no debo quejarme cuando consigo subir al podio. Y ahora que conozco esta sensación, estoy deseando que llegue la próxima vez".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05.Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5