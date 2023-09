Oscar Piastri (McLaren/3e) : "Je ne l'oublierai jamais".

Oscar Piastri est ravi : il s'est hissé à la troisième place du traditionnel GP du Japon grâce à une solide performance. C'est son premier podium en Formule 1, dans le 16e Grand Prix, le premier Australien parmi les trois meilleurs depuis le vainqueur de Monza Daniel Ricciardo en 2021 et le sixième Australien dans la catégorie reine après Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber et Ricciardo.

Le jeune homme de 22 ans, originaire de Melbourne, la ville des GP, rayonne : "Je n'oublierai jamais cela de ma vie ! Je ne remercierai jamais assez McLaren de m'avoir donné cette opportunité en Formule 1 et une si bonne voiture de course".

"Je sais que seuls une vingtaine de pilotes par an ont la chance de piloter de telles voitures de course et de décrocher un podium en Formule 1 dès ma première saison, j'apprécie vraiment".

"Je ne dirais pas maintenant que c'était ma meilleure course, mais c'était suffisant pour obtenir un trophée".



"Un moment critique de la course a été le fait que je devais passer immédiatement Russell dans la Mercedes à dix tours de la fin, sinon je risquais de me retrouver coincé derrière lui. C'est là que les choses sont devenues plus serrées que je ne l'aurais souhaité".



"J'ai trouvé un meilleur rythme dans la deuxième moitié de la course que dans la première, et j'ai pu montrer plus de vitesse. Bien sûr, j'aurais aimé être deuxième. Mais je ne devrais pas me plaindre si je peux monter sur le podium. Et maintenant que je connais ce sentiment, j'attends avec impatience la prochaine fois".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5