Oscar Piastri (McLaren/3°): "Non lo dimenticherò mai".

Oscar Piastri è entusiasta: ha chiuso al terzo posto con una solida prestazione il GP del Giappone, ricco di tradizione. È il suo primo podio in Formula Uno, al 16° Gran Premio, il primo australiano a scendere nei primi tre posti dopo il vincitore di Monza Daniel Ricciardo nel 2021 e il sesto australiano nella classe regina dopo Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Ricciardo.

Il 22enne di Melbourne, città del GP, ha dichiarato: "Non dimenticherò mai questo risultato per il resto della mia vita! Non ringrazierò mai abbastanza la McLaren per avermi dato un'opportunità in F1 e una macchina da corsa così buona".

"So che solo una ventina di piloti all'anno hanno la possibilità di guidare auto da corsa come questa e poi ottenere un podio in Formula Uno già alla mia prima stagione, lo apprezzo molto".

"Non direi che questa sia stata la mia gara migliore, ma è stata sufficiente per ottenere un trofeo".



"Un momento critico della gara è stato quando ho dovuto passare Russell sulla Mercedes immediatamente a dieci giri dalla fine, altrimenti rischiavo di rimanere bloccato dietro di lui. A quel punto la gara si è fatta più combattuta di quanto avrei voluto".



"Nella seconda parte della gara ho trovato un ritmo migliore rispetto alla prima e sono riuscito a mostrare più velocità. Ovviamente mi sarebbe piaciuto arrivare secondo. Ma non devo lamentarmi quando salgo sul podio. E ora che conosco questa sensazione, non vedo l'ora che arrivi la prossima volta".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11.Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5