Oscar Piastri (McLaren/3º): "Nunca me vou esquecer disto".

Oscar Piastri, piloto da McLaren, termina em terceiro lugar no divertido Grande Prémio do Japão. O australiano de 22 anos mostra uma excelente condução no Circuito de Suzuka - primeiro pódio na Fórmula 1.

Oscar Piastri está maravilhado: terminou em terceiro com um desempenho sólido no tradicional GP do Japão. É o seu primeiro pódio na Fórmula 1, no seu 16º Grande Prémio, o primeiro australiano entre os três primeiros desde o vencedor de Monza, Daniel Ricciardo, em 2021, e o sexto australiano na categoria rainha, depois de Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Ricciardo.

O jovem de 22 anos, natural da cidade de Melbourne, afirma: "Nunca me vou esquecer disto para o resto da minha vida! Não sei como agradecer à McLaren por me ter dado esta oportunidade na F1 e um carro de corrida tão bom".

"Sei que apenas cerca de 20 pilotos por ano têm a oportunidade de conduzir carros de corrida como este e, depois, conseguir um lugar no pódio na Fórmula 1 logo na minha primeira época, estou muito grato por isso.

"Não diria agora que esta foi a minha melhor corrida, mas foi o suficiente para conseguir um troféu.



"Um momento crítico da corrida foi quando tive de passar o Russell no Mercedes imediatamente a dez voltas do fim, caso contrário corria o risco de ficar preso atrás dele. Foi aí que as coisas ficaram mais apertadas do que eu gostaria."



"Na segunda metade da corrida encontrei um ritmo melhor do que na primeira e consegui mostrar mais velocidade. Claro que gostaria de ter sido segundo. Mas não me posso queixar quando subo ao pódio. E agora que conheço esta sensação, estou ansioso pela próxima vez."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07 George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5