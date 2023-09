Christian Horner : "La plus grande année pour nous".

La course au Japon n'aurait pas pu être plus différente pour les deux pilotes de Red Bull Racing. Alors que Max Verstappen s'est imposé depuis la pole et a ainsi fêté son 13e triomphe en GP cette année, Sergio Pérez a vécu une course à oublier. Le Mexicain a fait plusieurs mauvaises rencontres en piste, a écopé de deux pénalités et a fini par abandonner.

Après avoir garé sa voiture, il est remonté à bord pour effectuer un autre tour et purger la deuxième pénalité. Il a ainsi évité de devoir rattraper sa pénalité lors de la prochaine épreuve de force au Qatar. A peine avait-il terminé son temps d'attente que sa voiture de course GP a été ramenée au box.

Malgré l'abandon du Mexicain, Red Bull Racing a pu se réjouir de la conquête de la coupe des constructeurs à Suzuka. Le directeur de l'équipe Christian Horner s'est enthousiasmé : "C'était la meilleure course et la plus grande année pour nous. C'est la preuve du travail acharné que tous les hommes et les femmes font ici, sur le circuit et à l'usine de Milton Keynes".

"C'est aussi un exploit que Red Bull et tous nos partenaires ont rendu possible grâce à un effort incroyable. Tout le monde a joué son rôle, et Max est tout simplement à un autre niveau que le reste du peloton en ce moment. Cette fois encore, la performance a été incroyable", s'est réjoui le Britannique.

Horner a également évoqué la courte intervention de Sergio Pérez : "Ce n'était pas son jour, mais il reviendra à la charge lors de la prochaine course et il a également joué un rôle important dans le succès. Cette fois-ci, il a eu besoin de quelques ailerons avant, il a été touché dès le départ et il a ensuite écopé d'une pénalité. Ensuite, il y a eu la scène avec Magnussen".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5