Christian Horner: "L'anno più bello per noi".

La gara in Giappone non avrebbe potuto essere più diversa per i due piloti della Red Bull Racing. Mentre Max Verstappen ha conquistato la vittoria dalla pole e ha così festeggiato il suo 13° trionfo in un GP quest'anno, Sergio Pérez ha vissuto una gara da dimenticare. Il messicano ha avuto diversi incontri spiacevoli in pista, ha collezionato due penalità e si è ritirato alla fine.

Dopo aver parcheggiato l'auto, è rientrato per completare un altro giro e scontare la seconda penalità. In questo modo ha evitato di dover recuperare la penalità nel prossimo appuntamento in Qatar. Non appena ha completato la sua attesa, il suo pilota GP è stato spinto di nuovo ai box.

Nonostante il ritiro del messicano, la Red Bull Racing ha potuto gioire per la conquista della Coppa Costruttori a Suzuka. Il boss del team Christian Horner ha dichiarato: "È stata la gara più bella e l'anno più bello per noi. È una testimonianza del duro lavoro di tutti gli uomini e le donne qui in pista e nella fabbrica di Milton Keynes".

"È anche un risultato che Red Bull e tutti i nostri partner hanno reso possibile grazie a un'incredibile dimostrazione di forza. Ognuno ha fatto la sua parte e Max in questo momento si sta semplicemente comportando a un livello diverso rispetto al resto del gruppo. Questa volta è stata un'altra prestazione incredibile", ha dichiarato felicemente il britannico.

Riferendosi anche al breve periodo di Sergio Pérez, Horner ha detto: "Non era la sua giornata, ma si riprenderà alla prossima gara e anche lui ha avuto un ruolo importante nel successo. Questa volta aveva bisogno di un paio di ali anteriori, è stato colpito alla partenza e poi ha preso una penalità. Poi c'è stata la scena con Magnussen".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5