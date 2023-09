Christian Horner: "O melhor ano para nós".

A Red Bull Racing celebrou a sua sexta vitória global no campeonato de construtores graças à vitória de Max Verstappen no Japão. O chefe de equipa Christian Horner elogiou toda a sua equipa após a corrida.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A corrida no Japão não poderia ter sido mais diferente para os dois pilotos da Red Bull Racing. Enquanto Max Verstappen partiu da pole para a vitória e festejou assim o seu 13º triunfo no GP deste ano, Sergio Pérez viveu uma corrida para esquecer. O mexicano teve vários encontros desagradáveis na pista, recebeu duas penalizações e retirou-se no final.

Depois de ter estacionado o carro, voltou a entrar para completar mais uma volta e cumprir a segunda penalização. Isto evitou que tivesse de compensar a penalização no confronto seguinte, no Qatar. Mal terminou a sua espera, o seu piloto de GP foi empurrado de volta para as boxes.

Apesar do abandono do mexicano, a Red Bull Racing pôde regozijar-se com a conquista da Taça dos Construtores em Suzuka. O chefe de equipa Christian Horner entusiasmou-se: "Esta foi a melhor corrida e o melhor ano para nós. É uma prova do trabalho árduo de todos os homens e mulheres aqui na pista e na fábrica de Milton Keynes."

"É também um feito que a Red Bull e todos os nossos parceiros tornaram possível através de uma incrível demonstração de força. Todos desempenharam o seu papel e o Max está simplesmente a ter um desempenho diferente do resto do pelotão neste momento. Foi outro desempenho incrível desta vez", disse o britânico, feliz.

Referindo-se também à breve passagem de Sergio Pérez, Horner disse: "Não foi o seu dia, mas ele vai recuperar na próxima corrida e também desempenhou um papel importante no sucesso. Desta vez precisou de duas asas dianteiras, foi atingido no início e depois sofreu uma penalização. Depois houve a cena com o Magnussen".

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07 George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09 Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5