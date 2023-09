Lewis Hamilton : "C'était un combat sacrément difficile".

L'effort de Lewis Hamilton était visible après le GP sur le circuit de Suzuka. Le septuple champion du monde s'était élancé de la 7e place sur la grille de départ et a finalement terminé 5e derrière le vainqueur Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri et Charles Leclerc. Le pilote Mercedes s'est battu avec acharnement pendant les 53 tours de course, notamment contre son coéquipier George Russell, qui a dû le laisser passer sur ordre de l'équipe et a finalement franchi la ligne d'arrivée en septième position derrière Carlos Sainz.

Hamilton a déclaré après la course : "Je suis épuisé. Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour aller le plus loin possible et dépasser Ferrari. Ils ont eu une mise à jour cette semaine et étaient donc particulièrement rapides. C'était un combat sacrément difficile".

Et le septuple champion du monde d'ajouter : "Je ne lâche rien pour assurer la deuxième place au classement des constructeurs, car je sais à quel point c'est important pour tous les membres de l'équipe, ici et dans les usines en Angleterre. C'est pourquoi j'ai tout donné, mais les week-ends comme celui-ci sont très délicats, car la voiture est difficile à piloter".

"C'était comme l'année dernière, la voiture rebondissait et glissait", a décrit Hamilton. "C'est particulièrement dur quand on pense à tout le travail que nous avons fait pour progresser. Mais nous ne nous sommes pas rapprochés de la tête, du moins ici. Nous avons toutefois pu dépasser une Ferrari et c'était un grand travail d'équipe. Les gars ont fait un excellent travail dans les stands et sur la stratégie. Mais il reste encore un long chemin à parcourir".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5