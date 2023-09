Lewis Hamilton: "È stata una lotta durissima".

La fatica di Lewis Hamilton era evidente dopo il GP del circuito di Suzuka. Il sette volte campione del mondo era partito dalla settima posizione in griglia ed è finito quinto dietro al vincitore Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes ha lottato duramente nei 53 giri della gara - anche contro il suo compagno di squadra George Russell, che ha dovuto lasciarlo passare su indicazione del team - e ha tagliato il traguardo in settima posizione alla fine, dietro a Carlos Sainz.

Hamilton ha spiegato dopo la gara: "Sono esausto. Ho lottato con tutte le mie forze per arrivare il più avanti possibile e superare la Ferrari. Loro hanno avuto un aggiornamento questa settimana, quindi sono stati molto veloci. È stata una lotta infernale".

Il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "Non lascerò nulla di intentato per assicurarmi il secondo posto nel campionato costruttori, perché so quanto sia importante per tutti i membri della squadra qui e nelle fabbriche in Inghilterra. Per questo ho dato il massimo, ma in weekend come questo è molto difficile perché la macchina è difficile da guidare".

"Sembrava di essere l'anno scorso, la macchina rimbalzava e scivolava", ha descritto Hamilton. "È particolarmente difficile se si considera quanto lavoro abbiamo fatto per progredire. Ma non ci siamo avvicinati alla vetta, almeno qui. Siamo riusciti a sorpassare una Ferrari e questo è stato un grande lavoro di squadra. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro ai box e con la strategia. Ma la strada da percorrere è ancora lunga".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11.Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5