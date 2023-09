Lewis Hamilton: "Foi uma luta muito dura".

Lewis Hamilton teve de começar o GP do Japão a partir do sétimo lugar da grelha e terminou em quinto. Pelo meio, teve alguns duelos difíceis - também com o seu companheiro de equipa na Mercedes, George Russell.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

O esforço de Lewis Hamilton era evidente após o GP do Circuito de Suzuka. O sete vezes campeão mundial partiu de sétimo na grelha de partida e acabou em quinto, atrás do vencedor Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc. O piloto da Mercedes lutou muito nas 53 voltas da corrida - também contra o seu companheiro de equipa George Russell, que teve de o deixar passar por instruções da equipa - e cruzou a linha de chegada em sétimo lugar no final, atrás de Carlos Sainz.

Hamilton explicou após a corrida: "Estou exausto. Estava a lutar com tudo o que tinha para chegar o mais à frente possível e ultrapassar a Ferrari. Eles fizeram uma atualização esta semana e por isso foram muito rápidos. Foi uma luta dos diabos".

E o sete vezes campeão do mundo disse: "Não vou deixar pedra sobre pedra para garantir o segundo lugar no campeonato de construtores porque sei como isso é importante para todos os membros da equipa aqui e nas fábricas em Inglaterra. É por isso que dei o meu melhor, mas em fins-de-semana como este é muito complicado porque o carro é difícil de conduzir."

"Parecia o ano passado, o carro estava a saltar e a deslizar", descreveu Hamilton. "Isso é particularmente difícil, considerando o trabalho que fizemos para progredir. Mas não nos aproximámos mais do topo, pelo menos aqui. No entanto, conseguimos ultrapassar um Ferrari e isso foi um excelente trabalho de equipa. Os rapazes fizeram um ótimo trabalho nas boxes e com a estratégia. Mas ainda há um longo caminho a percorrer."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07 George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5