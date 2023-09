Lewis Hamilton (5e) : "On est encore loin"

Lewis Hamilton a décroché la cinquième place lors de la course de Suzuka. Le pilote Mercedes a ensuite parlé de son retard sur les leaders, des lacunes de sa voiture de course GP et de son développement pour l'année prochaine.

Pour Lewis Hamilton, le podium était inaccessible au Japon. Le Britannique est parti de la 7e position et s'est battu pendant 53 tours avant de franchir la ligne d'arrivée en cinquième position. Le pilote Mercedes a eu fort à faire et a avoué après coup que sa voiture de course GP était difficile à piloter. C'est pourquoi l'équipe doit maintenant réaliser un exploit dans le développement de la voiture de GP 2024, a-t-il souligné après coup.

Interrogé par "Sky Sports F1" sur sa propre contribution à l'amélioration, l'homme aux 103 victoires en GP a déclaré : "Il y a des choses que j'ai demandées et que nous avons en partie mises en œuvre dans le choix de la direction que nous avons prise pour l'année prochaine. Je pense que tous les points que George (Russell, coéquipier, ndlr) et moi avons soulevés ont été pleinement pris en compte".

"Mais nous sommes encore loin et je n'ai aucune idée de l'endroit où nous serons avec la voiture l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que : Au cours des six prochains mois, nous devons faire le meilleur travail de développement que nous ayons jamais réalisé pour combler l'écart avec les leaders et être vraiment à nouveau devant", a souligné Hamilton.

McLaren a montré comment cela était possible, a expliqué l'actuel troisième du championnat du monde en faisant référence aux progrès réalisés par son ancienne équipe. "Ils ont prouvé que c'était possible et nous ne devons pas fermer les yeux sur cela. Nous devons regarder ce qu'ils ont fait. Et nous devons aussi aller dans cette direction. Mais je crois fermement que mon équipe peut y arriver".

"Nous avons toujours été très bons pour trouver plus d'appui, mais cela ne fonctionne pas avec notre voiture actuelle, car plus d'appui ne fait que faire rebondir la voiture plus fortement. J'espère qu'en changeant de philosophie, nous pourrons revenir là où nous devons être, car nous sommes toujours une équipe championne du monde. Nous sommes une grande équipe et j'ai une confiance totale en tout le monde. Mais les décisions que nous allons prendre maintenant seront décisives pour la suite", a ajouté Hamilton.

GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5