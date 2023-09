Lewis Hamilton (5º): "Ainda temos um longo caminho a percorrer".

Para Lewis Hamilton, o pódio no Japão estava fora de alcance. O britânico partiu da sétima posição e lutou durante 53 voltas até cruzar a linha de chegada em quinto lugar. O piloto da Mercedes não teve mãos a medir e admitiu depois que o seu piloto de GP era difícil de conduzir. É por isso que a equipa tem agora de dar um golpe de mestre no desenvolvimento do carro do GP de 2024, sublinhou depois.

Questionado pela Sky Sports F1 sobre o quanto ele próprio poderia contribuir para a melhoria, o vencedor de 103 GPs disse: "Há coisas que eu pedi e que implementámos até certo ponto ao escolher a direção que tomámos para o próximo ano. Penso que todos os pontos que George (Russell, colega de equipa, nota) e eu apresentámos foram totalmente considerados".

"Mas ainda temos um longo caminho a percorrer e não faço ideia de onde estaremos com o carro no próximo ano. Uma coisa é certa: Nos próximos seis meses, temos de fazer o melhor trabalho de desenvolvimento que alguma vez fizemos para reduzir a distância para o topo e estar realmente de volta à frente", sublinhou Hamilton.

O atual medalhista de bronze do campeonato do mundo explicou que a McLaren mostrou como isso pode ser feito, referindo-se aos progressos realizados pela sua antiga equipa. "Eles provaram que isso pode ser feito e não podemos fechar os olhos a isso. Temos de olhar para o que eles fizeram. E nós também temos de seguir nessa direção. Mas acredito firmemente que a minha equipa é capaz de o fazer.

"Sempre fomos muito bons a encontrar mais downforce, mas com o nosso carro atual não funciona porque mais downforce só faz o carro saltar mais. Espero que, mudando de rumo com a filosofia, possamos voltar ao nosso lugar, porque ainda somos uma equipa campeã do mundo. Somos uma grande equipa e tenho plena confiança em todos. Mas as decisões que tomarmos agora são cruciais para o nosso futuro", acrescentou Hamilton.

