Max Verstappen tenía dudas: "No estaba seguro".

2023 marca el 75 aniversario de Honda, y Max Verstappen ha obsequiado a los japoneses con un regalo apropiado: la victoria en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka de Honda, al mismo tiempo que significa que Red Bull Racing ha ganado la Copa de Constructores por sexta vez (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023), la segunda con el socio de motor Honda. RBR se ha asegurado el título seis carreras antes del final de la temporada.

Max Verstappen vibra tras su 48ª victoria en la categoría reina: "La clave del éxito es un coche aún más rápido que el del año pasado. Más allá de eso, creo que nuestra gran fortaleza es que tenemos personal de primera clase en todas las posiciones, todo el mundo es excelente en lo que hace y la comunicación entre todos es correcta."

"Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo. Un gran agradecimiento también a esos profesionales que nunca ves en la tele, en casa, en la fábrica de coches de carreras. Estoy muy agradecido por este gran coche de carreras que construyeron para mí y que tengo la oportunidad de conducir."

Max Verstappen parecía intocable en Japón, pero según el holandés, todo podría haber sido fácilmente diferente: "En la salida se apretó demasiado para mi gusto."

"Piastri hizo una buena salida y atacó por mi derecha, pero Norris hizo una salida aún mejor y atacó por la izquierda. De repente me encontré entre los dos McLaren y pensé: ¡caray, me estoy quedando sin espacio aquí!".

"Luego tuve que defenderme bastante fuerte en la primera y segunda curva, por suerte encontré buen agarre allí y pude defender mi liderato".



"Después de eso, la verdad es que todo fue como la seda. El coche era maravilloso de conducir, me resultaba fácil cuidar los neumáticos con un coche tan bien equilibrado."



"Mi único interrogante después de reclamar mi ventaja era la estrategia de neumáticos: habíamos reservado dos juegos de rodillos de dureza media y un juego de Pirelli duros. Los rivales, en cambio, trabajaban con dos juegos de duros y uno de semiduros. No estaba seguro de si nuestra estrategia sería la mejor. Pero al final, todo fue tan bien en la carrera como en los dos días de entrenamientos previos".



Debido a que Sergio Pérez no sumó ningún punto en Japón, a Max Verstappen le bastará con terminar entre los tres primeros en el próximo Sprint de Catar del 7 de octubre para asegurarse su tercer título consecutivo del Campeonato del Mundo de Pilotos.





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05.Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10.Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11.º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5