Max Verstappen a eu des doutes : "Je n'étais pas sûr".

En 2023, Honda fêtera ses 75 ans d'existence et Max Verstappen a offert aux Japonais le cadeau adéquat : victoire au Grand Prix du Japon sur le circuit Honda de Suzuka, ce qui signifie en même temps que Red Bull Racing a remporté pour la sixième fois la coupe des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023), pour la deuxième fois avec le partenaire moteur Honda. RBR a assuré son titre à six courses de la fin de la saison.

Max Verstappen rayonne après sa 48e victoire dans la catégorie reine : "La clé du succès est une voiture encore plus rapide que celle de l'année dernière. De plus, je pense que notre grande force réside dans le fait que nous avons des personnes de premier ordre à tous les postes, chacun excellant dans son domaine, et que la communication entre tous est parfaite".

"Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Un grand merci aussi à ces spécialistes que l'on ne voit jamais à la télévision, à la maison, dans l'usine de voitures de course. Je suis tellement reconnaissant pour cette superbe voiture de course qu'ils m'ont construite et que je peux piloter".

Max Verstappen semblait intouchable au Japon, mais selon le Néerlandais, tout aurait facilement pu se passer autrement : "Au départ, c'était un peu trop serré à mon goût".

"Piastri était bien parti et a attaqué sur ma droite, mais Norris était encore mieux parti et a attaqué à gauche. D'un seul coup, je me suis retrouvé entre les deux McLaren et j'ai pensé - zut, je n'ai plus de place ici !"

"J'ai ensuite dû me défendre assez solidement dans le premier et le deuxième virage, heureusement j'y ai trouvé une bonne adhérence et j'ai pu défendre mon avance".



"Ensuite, tout s'est en fait bien passé. La voiture était merveilleuse à conduire, il m'a été facile de ménager les pneus avec une voiture aussi bien équilibrée".



"Mon seul point d'interrogation après avoir affirmé mon leadership a été la stratégie pneumatique : nous avions mis de côté deux jeux de pneus mi-durs et un jeu de Pirelli durs. Nos adversaires, en revanche, travaillaient avec deux jeux de pneus durs et un jeu de pneus semi-durs. Je n'étais pas sûr que notre stratégie soit la meilleure. Mais finalement, tout s'est déroulé sans accroc en course, comme lors des deux jours d'essais précédents".



Sergio Pérez n'ayant pas marqué de points au Japon, il suffira à Max Verstappen de terminer parmi les trois premiers lors du prochain sprint du Qatar, le 7 octobre, pour s'assurer un troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08.Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5