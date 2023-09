Max Verstappen aveva dei dubbi: "Non ero sicuro".

Nel 2023 ricorre il 75° anniversario della Honda e Max Verstappen ha fatto un regalo appropriato ai giapponesi: la vittoria nel Gran Premio del Giappone sul circuito Honda di Suzuka, che ha permesso alla Red Bull Racing di vincere la Coppa Costruttori per la sesta volta (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023), la seconda con il partner motoristico Honda. La RBR si è assicurata il titolo a sei gare dalla fine della stagione.

Max Verstappen è raggiante dopo la sua 48ª vittoria nella classe regina: "La chiave del successo è una macchina ancora più veloce di quella dell'anno scorso. Al di là di questo, credo che il nostro grande punto di forza sia il fatto di avere uno staff di prim'ordine in tutte le posizioni, ognuno è eccellente in quello che fa e la comunicazione tra tutti è corretta".

"Mi rende molto orgoglioso far parte di questa squadra. Un grande ringraziamento va anche a quei professionisti che non si vedono mai in TV, a casa, nella fabbrica delle auto da corsa. Sono molto grato per la grande macchina da corsa che hanno costruito per me e che posso guidare".

Max Verstappen sembrava intoccabile in Giappone, ma secondo l'olandese tutto sarebbe potuto andare diversamente: "All'inizio si è stretto un po' troppo per i miei gusti".

"Piastri è partito bene e ha attaccato alla mia destra, ma Norris è partito ancora meglio e ha attaccato a sinistra. All'improvviso mi sono ritrovato tra le due McLaren e ho pensato: "Accidenti, non ho più spazio!".

"Poi ho dovuto difendermi con decisione nella prima e nella seconda curva, per fortuna ho trovato una buona aderenza e sono riuscito a difendere il mio vantaggio".



"Dopo di che, tutto è filato liscio. La macchina è stata meravigliosa da guidare, è stato facile per me prendermi cura delle gomme con una vettura così ben bilanciata".



"L'unico punto interrogativo dopo aver conquistato il mio vantaggio era la strategia degli pneumatici: avevamo messo da parte due set di rulli medio-duri e un set di Pirelli dure. Gli avversari, invece, lavoravano con due set di gomme dure e un set di medie dure. Non ero sicuro che la nostra strategia sarebbe stata migliore. Ma alla fine, in gara è andato tutto liscio come nei due giorni di prove precedenti".



Poiché Sergio Pérez non è riuscito a conquistare punti in Giappone, a Max Verstappen basterà un piazzamento tra i primi tre nell'imminente Qatar Sprint del 7 ottobre per assicurarsi il suo terzo titolo consecutivo nel Campionato del Mondo Piloti.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06.Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09.Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5